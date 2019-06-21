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02 Июля 2019, 13:59 | Регион сегодня

Мигранты продолжают заселять Хабаровский край

Тенденция убыли трудоспособного населения края, приобретшая в конце прошлого года критические черты, продолжает нарастать

Тенденция убыли трудоспособного населения края, приобретшая в конце прошлого года критические черты, продолжает нарастать

Если в 2018 году регион покинули почти семь тысяч человек, что почти на треть больше предыдущего года, то за первый квартал нынешнего к ним добавилось еще две тысячи человек.

По последним данным ВЦИОМ, 44 процента жителей хотят покинуть Хабаровский край. Из них молодежь с детьми составляет 59 процентов и без детей – 62 процента. Такие данные озвучила на V конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. По её словам, для жителей семи регионов ДФО — Якутии, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Колымы, Сахалина и Чукотки — главным фактором возникновения желания переехать стала дороговизна жизни.

Люди голосуют ногами против ситуации, которая складывается в крае.  Высокий уровень жизни, сокращающийся рынок рабочих мест, недостаточная зарплата и многие другие факторы заставляют хабаровчан искать лучшей жизни в других частях страны. Данные о трудовой миграции подтверждают информацию о сокращении производства на берегах Амура.

По данным крайстата, за период с января по май 2019 года из крае убыло 17840 человек, число прибывших составило 16842 человек. Таким образом, налицо отрицательный баланс: минус 710 человек. Внутри дальневосточного региона движения практически нет: сколько прибыло, столько и убыло. Межрегиональная миграция тоже свидетельствует о нежелании россиян ехать на Дальний Восток. Количество выбывших в рамках этой графы статотчета почти на тысячу человек превышает число прибывших (6259 против 6969).

Однако, как говорится, свято место пусто не бывает. Поток прибывающих из ближнего и дальнего зарубежья нарастает. Мигрантов из Средней Азии устраивает и зарплата, и условия жизни, и климат – на родине у них вообще нет никаких перспектив. Потом прибывающих работников вымывает соотечественников из строительной, сельскохозяйственной, транспортной отраслей, сферы обслуживания. Только с начала года в регион прибыло более двух тысяч уроженцев южных республик.

Трудовые мигранты, по данным краевой полиции, составляют самую большую часть прибывающих в край иностранцев. Их цель - заработать. К нам в основном едут из Узбекистана, Таджикистана, Армении и т.д. Это так называемые «безвизавики» из стран СНГ. В соответствии с российскими законами они должны поработать разрешенное им время и уехать. Въезд у них безвизовый, но для того, чтобы работать, им необходимо покупать патенты. Патент стоит 4,5 тысячи рублей в месяц.

Ежегодно выдается по 11-12 тысяч патентов. Плата за них идет непосредственно в краевой бюджет. Получается по 500-600 миллионов рублей. Это, конечно, не густо, учитывая, что куда более значительные средства вымываются из экономики региона. Гастарбайтеры переводят основную часть своих зарплат на родину.

Кроме того, граждане стран Евразийского соглашения (Армения, Белоруссия, Украина, Кыргызстан и др.) могут не получать патент. Они имеют право свободно въехать в нашу страну, заключить трудовой договор с работодателем на любой срок и работать. Но хотя они и должны официально уведомить об этом миграционные службы, далеко не каждый утруждает себя этой формальностью.

Также въезд осуществляется по квотам на приглашение иностранных рабочих. Это уже «визовики». В Хабаровском крае (как и повсеместно в России) существует квотирование рабочих мест для каждой нуждающейся организации, чем занимается правительство края (министерство экономики). Оно устанавливает, какой организации, сколько нужно рабочих и по каким специальностям.

Эту квоту согласовывают с миграционной службой полиции, отправляют в российское правительство, где ее утверждают. После этого организация официально обращается в миграционное ведомство края, где оформляется разрешение на привлечение рабочей силы, затем делается виза и выдается разрешение на работу.

По официальным данным краевой полиции, сейчас в крае порядка 26 тысяч иностранцев стоят на миграционном учете. Если взять за основу, что общее количество работников (не населения) в крае составляет немногим более полумиллиона человек, то это пять процентов. На деле же, по мнению жкспертов, цифра может составлять даже десять процентов, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

По словам начальника миграционной службы УМВД Хабаровского края Марины Довгий, в соответствие с новой государственной Концепцией миграционной политики ворота для мигрантов регионе распахнут еще шире.  «ВМВД России составляется конкретный план ее реализации. Но судя по направлениям, чтобы решить демографические проблемы и проблемы с рабочими местами, на Дальнем Востоке количество мигрантов будет увеличиваться».

Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно, хорошо. Огромный регион обезлюдевает, население сокращается, валовый региональный продукт, как минимум, не растет. Приток новых рабочих рук, относительно дешевых, неприхотливых, вдыхает жизнь в регион. С другой стороны, это развязывает у работодателей руки для того, чтобы не заботиться о повышении зарплаты, создавать высокотехнологичные рабочие места, модернизировать производство, развивать социалку.

Региональные власти, и это видно на примере Хабаровского края, отпускают ситуацию на самотек. Вместо того, чтобы закреплять русскоязычное население, заботиться о повышении качества его жизни, как минимум сохранять существующее статус-кво на рынке рабочей силы, а уже на вновь образованные рабочие места приглашать мигрантов, чиновники безучастно следят за происходящим. Это ведет к росту социальной напряженности и политизированности местного населения, напрямую способствует дальнейшему перетеканию людей туда, где они чувствуют реальную заботу о себе.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мигранты  население 


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