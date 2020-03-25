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Четверг| 02 Июля, 18:47 |
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Хабаровский край оказался в аутсайдерах голосования по поправкам в Конституцию РФ
За новую редакцию Конституции свою голоса, в тоже время, отдало большинство проголосовавших – 62,28%.
«Обработано 100% протоколов, - рассказал журналистам председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. - За одобрение поправок в Конституцию проголосовал 271 421 человек, что составляет 62,28% от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовало 159 662 избирателя, что составляет 36,64%».
По данным краевого избиркома, вариант «Да» чаще всего выбирали в Тугуро-Чумиканском (74,21%), Верхнебуреинском (73,69%) и Амурском (73,15%) районах.
Против поправок активнее всего голосовали в районе имени Полины Осипенко (здесь вариант «Нет» выбрали 43,67%), в Центральном районе Хабаровска (41,84%) и в Комсомольске-на-Амуре (41,06%).
Наибольшая явка отмечена в районах: Аяно-Майский – 78,43%, Комсомольский – 77,51%, Тугуро-Чумиканский – 70,49% . Наименьшую активность показатели жители побережья: Советско-Гаванского – 33,85%, Ванинского – 37,96%, Николаевского – 39,06%.
В Комсомольске явка составила 41,38%, в Хабаровске – 43,59%.
Таким образом, согласно официальным данным явка на голосование по Конституции РФ в Хабаровском крае составила 44,24%. В ДФО это предпоследний результат. Ниже только у Якутии.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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