|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Декабря, 14:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Металлургическому гиганту "Амурсталь" дали 10 дней жизни
Поставщики материалов и металлолома, без которых завод не может работать, приостановили отгрузку в адрес предприятия из-за прекращения финансирования.
Вопросам спасения предприятия было посвящено экстренное совещание, которое прошло в понедельник в правительстве Хабаровского края с участием менеджеров ООО «Торэкс-Хабаровск», завода «Амурсталь» и представителей банков. Заседание провел первый зампред правительства Хабкрая Юрий Золочевский, губернатора Сергея Фургала на совещании не было.
На нем прозвучало, что группа компаний "Торэкс" оценивает потребность в заемном финансировании оборотного капитала в сумму порядка 5 млрд рублей. Между тем, по словам заместителя генерального директора по финансам ООО "Торэкс-Хабаровск" Ольги Бушуровой, на сегодня удовлетворены потребности в заемном финансировании оборотного капитала в размере 3,4 млрд рублей. "Это банк "Открытие", МСП банк, ВТБ Факторинг и Сбербанк. С недавнего времени возникли проблемы по продолжению финансирования, что может привести к остановке деятельности предприятия", - отметила менеджер.
Из-за отсутствия заемных средств компания, в свою очередь, не может финансировать закупки вторчермета. Цепочка остановилась, запасов металлолома на складах хватит на 10 дней.
Банкиры объяснили, что приостановка кредитования связана с арестом учредителя "Торэкса" Николая Мистрюкова (25% акций), являющегося одним из основных поручителей перед банками за получаемые компанией кредиты.
Прошедшие недавно обыски в «Торэксе» и последовавшие затем аресты Николая Мистрюкова и его компаньонов насторожили и других партнеров компании. По словам заместителя генерального директора ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрия Козлова, иностранные и российские покупатели «встали на паузу», иностранные контракты «Торэкса» сейчас находятся под угрозой.
"Через 10 дней завод будет полностью остановлен по отсутствию металлолома. Последствия достаточно печальны. Ограничение любых энергоресурсов означает 100%-ю остановку производственной деятельности, по причине того, что в технологических процессах в полной мере используется вода, которая при отрицательных температурах, а в Комсомольске в последние дни минусовая температура, замерзает практически моментально. Остановка завода на срок более 4 суток однозначно приведет к потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования", - отметил безопасник.
Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, из-за возможной остановки предприятия без работы могут оказаться 3200 работников "Амурстали".
Возобновления деятельности предприятия потребует дополнительных 1,5 млрд рублей.
Правительство Хабаровского края сейчас в срочном порядке оформляет залоговый фонд, под гарантии которого банки могли бы возобновить кредитование металлургического гиганта Дальнего Востока. В этот залоговой фонд включается все ликвидное имущество, который располагает край.
Напомним, неделю назад следователи Следственного комитета России под прикрытием сотрудников ФСБ вошли в офисы компании «ТОРЭКС» и аффилированных с ней предприятий по заготовке металлолома. Днем ранее они произвели выемку документов на входящем в группу заводе «Амурсталь». Всего в разработку попали более 20 фирм, участвующих в цепочке по заготовке, переплавке и отправке вторчермета на экспорт в страны АТР.
Параллельно прошли обыски в правительстве Хабаровского края. Сыщики побывали в кабинетах у первого заместителя губернатора Юрия Золочевского, министра промышленности Сергея Денисенко и его заместителя Сергея Афанасьева.
Силовиков интересует возможная причастность руководства холдинга и членов хабаровского правительства к мошенническим схемам по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в обход российского таможенного законодательства. В частности, отрабатывается сценарий, что для реализации преступного замысла была создана цепь ООО (от 40 до 50 компаний), каждое из которых, по версии следствия, искусственно завышало стоимость перепродаваемого лома и фигурировало в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза.
Затем в Хабаровске были задержаны многолетний деловой партнер губернатора края - совладелец «ТОРЭКСА» Николай Мистрюков (25 % акций), а также его компаньоны Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Их самолетом этапировали в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО. Бизнесменам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Следствие подозревает их в убийстве в 2004 году в Хабаровске бизнесмена Евгения Зори, а также о покушении в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве Олега Булатова.
Участники совещания из числа представителей «Торэкса» и правительства Хабаровского края попытались обвинить в нагнетании ситуации региональных и российских журналистов, широко освещавших операции силовиков на объектах компании и ее компаньонов. Однако независимые наблюдатели считают, что силовики выполняли свою работу, а журналисты свою. На все вопросы, касающиеся силовой операции, ответ может дать только следствие и суд.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Металлургическому гиганту "Амурсталь" дали 10 дней жизни
- Мэрия Комсомольска-на-Амуре не согласовала митинг в поддержку Фургала
- В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- В международном аэропорту Хабаровск встретили двухмиллионного пассажира
- Хабаровский край лишился возможности добывать ламинарию
- Силовики ищут в Хабаровском крае следы "черных" миллиардов
- Хабаровский край "пролетает" мимо федеральной компенсации за газ
- Первый же снег обернулся для Комсомольска-на-Амуре дорожным коллапсом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.