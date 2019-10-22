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02 Декабря 2019, 16:47 | Регион сегодня

Металлургическому гиганту "Амурсталь" дали 10 дней жизни

Менеджеры ООО "Торэкс-Хабаровск" бьют тревогу: через 10 дней металлургический гигант "Амурсталь" будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома

Поставщики материалов и металлолома, без которых завод не может работать, приостановили отгрузку в адрес предприятия из-за прекращения финансирования.

Вопросам спасения предприятия было посвящено экстренное совещание, которое прошло в понедельник в правительстве Хабаровского края с участием менеджеров ООО «Торэкс-Хабаровск», завода «Амурсталь» и представителей банков. Заседание провел первый зампред правительства Хабкрая Юрий Золочевский, губернатора Сергея Фургала на совещании не было.

На нем прозвучало, что группа компаний "Торэкс" оценивает потребность в заемном финансировании оборотного капитала в сумму порядка 5 млрд рублей. Между тем, по словам заместителя генерального директора по финансам ООО "Торэкс-Хабаровск" Ольги Бушуровой,  на сегодня удовлетворены потребности в заемном финансировании оборотного капитала в размере 3,4 млрд рублей.  "Это банк "Открытие", МСП банк, ВТБ Факторинг и Сбербанк. С недавнего времени возникли проблемы по продолжению финансирования, что может привести к остановке деятельности предприятия", - отметила менеджер.

Из-за отсутствия заемных средств компания, в свою очередь, не может финансировать закупки вторчермета. Цепочка остановилась, запасов металлолома на складах хватит на 10 дней.

Банкиры объяснили, что приостановка кредитования связана с арестом учредителя "Торэкса" Николая Мистрюкова (25% акций), являющегося одним из основных поручителей перед банками за получаемые компанией кредиты.

Прошедшие недавно обыски в «Торэксе» и последовавшие затем аресты Николая Мистрюкова и его компаньонов насторожили и других партнеров компании. По словам заместителя генерального директора ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрия Козлова, иностранные и российские покупатели «встали на паузу», иностранные контракты «Торэкса» сейчас находятся под угрозой.

"Через 10 дней завод будет полностью остановлен по отсутствию металлолома. Последствия достаточно печальны. Ограничение любых энергоресурсов означает 100%-ю остановку производственной деятельности, по причине того, что в технологических процессах в полной мере используется вода, которая при отрицательных температурах, а в Комсомольске в последние дни минусовая температура, замерзает практически моментально. Остановка завода на срок более 4 суток однозначно приведет к потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования", - отметил безопасник.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, из-за возможной остановки предприятия без работы могут оказаться 3200 работников "Амурстали". 

Возобновления деятельности предприятия потребует дополнительных 1,5 млрд рублей.

Правительство Хабаровского края сейчас в срочном порядке оформляет залоговый фонд, под гарантии которого банки могли бы возобновить кредитование металлургического гиганта Дальнего Востока. В этот залоговой фонд включается все ликвидное имущество, который располагает край.

Напомним, неделю назад следователи Следственного комитета России под прикрытием сотрудников ФСБ вошли в офисы компании «ТОРЭКС» и аффилированных  с ней предприятий по заготовке металлолома. Днем ранее они произвели выемку документов на входящем в группу заводе «Амурсталь». Всего в разработку попали более 20 фирм, участвующих в цепочке по заготовке, переплавке и отправке вторчермета на экспорт в страны АТР.

Параллельно прошли обыски в правительстве Хабаровского края. Сыщики побывали в кабинетах у первого заместителя губернатора Юрия Золочевского, министра промышленности Сергея Денисенко и его заместителя Сергея Афанасьева.

Силовиков интересует возможная причастность руководства холдинга и членов хабаровского правительства к мошенническим схемам по незаконному  возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в обход российского таможенного законодательства. В частности, отрабатывается сценарий, что для реализации преступного замысла была создана цепь ООО (от 40 до 50 компаний), каждое из которых, по версии следствия, искусственно завышало стоимость перепродаваемого лома и фигурировало в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза.

Затем в Хабаровске были задержаны многолетний деловой партнер губернатора края - совладелец «ТОРЭКСА» Николай Мистрюков (25 % акций), а также его компаньоны Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Их самолетом этапировали в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО. Бизнесменам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Следствие подозревает их в убийстве в 2004 году в Хабаровске бизнесмена Евгения Зори, а также о покушении в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве Олега Булатова. 

Участники совещания из числа представителей «Торэкса» и правительства Хабаровского края попытались обвинить в нагнетании ситуации региональных и российских журналистов, широко освещавших операции силовиков на объектах компании и ее компаньонов. Однако независимые наблюдатели считают, что силовики выполняли свою работу, а журналисты свою. На все вопросы, касающиеся силовой операции, ответ может дать только следствие и суд.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Амурсталь  ТОРЭКС-Хабаровск 


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