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Понедельник| 03 Февраля, 18:26 |
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В Комсомольске отметили 15-летие завода по выпуску авиалайнера SSJ100
На торжественной церемонии, приуроченной к празднованию годовщины Филиала, на летно-испытательную станцию был передан очередной юбилейный самолет SSJ100, открывающий отсчёт третьей сотни производимых воздушных судов.
«Мы вложили в самолет Superjet 100 новейшие технологии не только в части аэродинамики, конструкции планера и его систем, но и в части производства. Сегодня самолеты SSJ100 эксплуатируются в авиакомпаниях и различных структурах в Российской Федерации и за рубежом. Superjet 100 – это пока единственный абсолютно новый российский пассажирский самолет отечественного производства, сертифицированный в нашей стране и за рубежом», - отметил в своём поздравлении Генеральный директор ГСС Равиль Хакимов.
К юбилею КнАФ министерство промышленности и торговли РФ отметило почетными грамотами ведомства трех сотрудников Филиала – двух инженеров и техника.
«Комсомольский-на-Амуре Филиал – это уникальная в России производственная площадка. Здесь отлично действуют мировые принципы работы на основе культуры быстрых улучшений. КнАФ – одно из самых крупных и современных машиностроительных предприятий Хабаровского края», - заявил министр промышленности Хабаровского края Сергей Денисенко.
«Треть самолетов мира в размерности на 100 пассажиров сегодня производится в Комсомольске-на-Амуре. Мы сделали привычными для наших работников множество самых совершенных производственных практик: культуру «кайдзен», методы кан-бан и пи-ди-си-эй, принцип гемба. И мы ценим ответственный подход каждого сотрудника к его делу», - сказал директор КнАФ Андрей Сойнов.
На текущий момент общий налет самолетов SSJ100 составил более 700 тысяч часов. «Суперджеты» в эксплуатации выполнили почти 450 тысяч взлетов и посадок, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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