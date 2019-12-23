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03 Февраля 2020, 13:52 | Регион сегодня

В Комсомольске отметили 15-летие завода по выпуску авиалайнера SSJ100

Комсомольский-на-Амуре Филиал компании "Гражданские самолеты Сухого" (КнАФ) 1 февраля отметил 15-летие

На торжественной церемонии, приуроченной к празднованию годовщины Филиала, на летно-испытательную станцию был передан очередной юбилейный самолет SSJ100, открывающий отсчёт третьей сотни производимых воздушных судов.

«Мы вложили в самолет Superjet 100 новейшие технологии не только в части аэродинамики, конструкции планера и его систем, но и в части производства. Сегодня самолеты SSJ100 эксплуатируются в авиакомпаниях и различных структурах в Российской Федерации и за рубежом. Superjet 100 – это пока единственный абсолютно новый российский пассажирский самолет отечественного производства, сертифицированный в нашей стране и за рубежом», - отметил в своём поздравлении Генеральный директор ГСС Равиль Хакимов.

К юбилею КнАФ министерство промышленности и торговли РФ отметило почетными грамотами ведомства трех сотрудников Филиала – двух инженеров и техника.

«Комсомольский-на-Амуре Филиал – это уникальная в России производственная площадка. Здесь отлично действуют мировые принципы работы на основе культуры быстрых улучшений. КнАФ – одно из самых крупных и современных машиностроительных предприятий Хабаровского края», - заявил министр промышленности Хабаровского края Сергей Денисенко.

«Треть самолетов мира в размерности на 100 пассажиров сегодня производится в Комсомольске-на-Амуре. Мы сделали привычными для наших работников множество самых совершенных производственных практик: культуру «кайдзен», методы кан-бан и пи-ди-си-эй, принцип гемба. И мы ценим ответственный подход каждого сотрудника к его делу», - сказал директор КнАФ Андрей Сойнов. 

На текущий момент общий налет самолетов SSJ100 составил более 700 тысяч часов. «Суперджеты» в эксплуатации выполнили почти 450 тысяч взлетов и посадок, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Гражданские самолеты Сухого  КнАФ  ssj100 


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