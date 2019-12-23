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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 03 Февраля, 18:26 |
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Из правительства Хабаровского края уволился глава регионального минимущества
За этот год на его долю выпало немало потрясений. В частности, перед самым уходом он был привлечен мировым судьей к административной ответственности по представлению прокуратуры. Прокурорская проверка выяснила, что его ведомство в три и более раза просрочило установленные законом сроки оформления земельных участков в аренду одной из коммерческих компаний.
Но, по инсайдерской информации, главной причиной его отставки стало даже не это, а нежелание активно заниматься созданием Залогового фонда.
По официальной информации пресс-службы краевого правительства, «решение было принято им лично, по личным мотивам и обстоятельствам. Глава региона подписал его заявление об уходе".
Это уже вторая громкая отставка в «белом доме» Хабаровска с начала года. В середине января стало известно об увольнении министра образования Аллы Кузнецовой. В конце прошлого года она ушла в отпуск, и из него уже не вышла. Ее увольнение также подается как «собственное желание чиновника».
Кроме этого, губернатор отстранил от работы начальника управления лесами Константина Хрянина, который занимал свою должность с 10 июня 2019 года.
«Константин Хрянин временно отстранён от работы из-за служебной проверки, инициированной по поручению губернатора. Делать выводы и говорить о каких-либо причинах я сейчас не буду. О необходимости проверки заявили в департаменте региональной безопасности», - сообщила Журналистам пресс-секретарь «белого дома» Надежда ТОМЧЕНКО.
По ее словам, проверку могли начать из-за санитарных рубок у озера Амут, которые вызвали большое недовольство лесоохраной общественности и проверки природоохранной прокуратуры.
Появилась информация о том, что приглашенный в начале прошлого года на должность заместителя министра транспорта бизнесмен из города Иванова Николай Порошин также решил закончить свою карьеру в правительстве Хабаровского края.
Не обошла кадровая турбулентность и финансовый блок правительства. Первый заместитель председателя правительства – министр финансов Александр Кацуба впал в «немилость» к губернатору и в январе лишился приставки «первый». Теперь он просто заместитель и министр, а его курирует один из двух оставшихся первых зампредов Фургала.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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