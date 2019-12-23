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03 Февраля 2020, 15:43 | Регион сегодня

Комсомольские корабелы пополнили нефтедобывающий флот Дальнего Востока новым судном

На судне снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками "Остап Шеремета" поднят государственный флаг Российской Федерации

Корабелы Амурского судостроительного завода (ПАО «АСЗ», входит в ОСК) передали новое судно заказчику – компании «Газпром флот». После получения судовых свидетельств и документов «Остап Шеремета» встанет в строй действующих, чтобы начать свой первый буровой сезон по обслуживанию газоконденсатных месторождений шельфа Сахалина.

«Это уникальное судно, - отметил директор по производству Амурского судостроительного завода Михаил Боровский. – Помимо того, что оно имеет высший класс автоматизации и способно работать в безвахтенном режиме в течение суток, оно имеет и высший ледовый класс, дающий возможность проходить ледовые участки толщиной до метра. Судно было испытано на максимальных скоростях, во всех режимах и отлично себя показало на испытаниях. Мы, судостроители, надеемся на то, что его служба будет долгой и безупречной».

Напомним, судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Остап Шеремета» проекта 22420 было заложено в ПАО «АСЗ» 16 февраля 2011 года, выведено из стапельного цеха 11 июня 2014 года. В сентябре 2018 года «Остап Шеремета» совершил переход по Амуру и по Татарскому проливу прибыл на сдаточную базу АСЗ для достройки и испытаний

26 декабря 2018 года амурские корабелы уже передали «Газпром флоту» первое судно серии – «Иван Сидоренко». Сейчас, после закрытия успешно проведенного бурового сезона, судно вернулось на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. Совместно с руководством «Газпром флота» она определена как место его зимней стоянки и сервисного обслуживания.

«У комсомольчан есть все основания для того, чтобы гордиться своей работой – заказчику очень понравилось судно. Экипаж отзывается о нем очень хорошо, называя его отлично построенным, надежным судном, способным выполнять самые непростые задачи самого широкого спектра», - отметили в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

Теги: Остап Шеремета  Амурский судостроительный завод  судостроение 


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