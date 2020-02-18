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"Ресурсы Албазино" в 2020 году планирует приступить к активной фазе разработки рудной зоны Екатерина-2

За 9 лет ООО "Ресурсы Албазино" компании "Полиметалл" выпустило 60 тонн золота в концентрате

Этого производственного результата предприятие, разрабатывающее крупное Албазинское месторождение рудного золота в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края, достигло 2 апреля.

Первая очередь горно-обогатительного комплекса на Албазинском месторождении в районе Полины Осипенко Хабаровского края была запущена в апреле 2011 года. За это время на Албазинском ГОКе было произведено 1 170 тыс. тонн флотоконцентрата и переработано 14 млн тонн руды.

Предприятие «Ресурсы Албазино» является основным поставщиком сырья для Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК). По итогам 2019 года на фабрике Албазинского ГОКа было переработано 1 736 тыс. тонн руды и произведено 143, 9 тыс. тонн флотоконцентрата со средним содержанием золота 47,7 г на тонну. Из которого на АГМК с применением самой экологичной и эффективной технологии автоклавного выщелачивания было произведено 6,47 тонн золота.

Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК»:

- «Ресурсы Албазино» - крупнейший актив «Полиметалла» в Хабаровском крае, вместе с АГМК образующий Амурский хаб - производственную площадку, объединяющую и ресурсные, и производственные мощности компании. Предприятие стабильно входит в топ-5 налогоплательщиков Хабаровского края. И вносит существенный вклад в экономическую и социальную жизнь региона.

Сегодня предприятие на Албазинском месторождении ведёт добычу открытым и подземным способом. Объём добычи руды на подземных горных работах по итогам 2019 года возрос на 43%, до 578 тыс. тонн.

Олег Воронин, управляющий директор ООО «Ресурсы Албазино»:

- В октябре прошлого года мы реализовали сложный проект – строительство пятого уклона в руднике, что позволило разгрузить транспортные потоки в подземке и подойти к северному флангу Ольгинской рудной зоны. Реализация проекта тоже вклад в достижение крупного производственного результата – 60 тонн золота в концентрате. Это итог общей работы нашего большого коллектива.

«Ресурсы Албазино» в 2020 году планирует приступить к активной фазе разработки рудной зоны Екатерина-2, где ведётся строительство второго рудника. В новом руднике за время его эксплуатации планируется добыть 2,2 млн тонн руды. Строительство второй подземки (первая работает с 2014 года) началось в 2018-м. Отработка Екатерины-2 рассчитана до 2030 года. Всего с учетом открытых горных работ здесь планируется добыть 3 млн тонн руды.

Фото www.polymetalinternational.comПресс-служба Хабаровского филиала АО «Полиметалл» УК

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: золото  Ресурсы Албазино 


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