В Хабаровском крае не хватает ИВЛ

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 03 Апреля, 17:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.73 р.
1 EUR 85.74 р.
100 JPY 71.4 р.
10 CNY 10.96 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
03.04 |
Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в столице Приморья
03.04 |
Во Владивостоке умер 52-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус
03.04 |
Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
03.04 |
В 2020 году дорожникам Хабаровского края предстоит освоить 3 млрд рублей
03.04 |
Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
03 Апреля 2020, 15:20 | Регион сегодня

В Хабаровском крае не хватает ИВЛ

В регионе с надеждой ждут поставки 26 искусственных вентиляторов легких из федерального центра

Об этом на заседании оперативного штаба заявил министра здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. По его словам, в ближайшее время ожидается поступление 26 аппаратов,  затем еще партии, которую могут передать из федерального центра. Сейчас в больницах региона есть 110 аппаратов ИВЛ, еще 26 находятся в резерве.

Заседание краевого штаба прошло на следующий день после селектора у полпреда в ДФО. На нем, напомним, Юрий Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом. По его словам, на Дальнем Востоке всего подготовлено 2994 койко-места. Наименьшее количество созданных койко-мест отмечено в Хабаровском крае.

На заседании хабаровского штаба участники попытались дезавуировать заявление полпреда. Витько, в частности, заявил, что обеспеченность койко-местами в регионе в пределах нормы. Не будем вдаваться в конспирологические детали, просто отметим, что, скорее всего, нормы у федеральных и краевых властей разные.

Также власти Хабаровского края были подвергнуты критике со стороны руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой за недосточный уровень проведения тестов на К-вирус. Трутнев поручил региональным властям до 3 апреля завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования.

Выполняя поручение, Витько сообщил, в что случае необходимости в регионе развернут 658 профильных коек для лечения пациентов. В районах подготовлено 6 больниц, где будут наблюдать инфицированных. Две расположены в Хабаровске, по одной -  в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, районе имени Лазо и Солнечном районе. В крае работает две лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно выполняют по 500-600 анализов на коронавирус. Но пока идет тестирование только пациентов с явными симптомами.

"Мы прорабатываем вопрос открытия еще 3-х лабораторий: на базе противотуберкулезного диспансера, в центре профилактики СПИДа и, возможно, в лаборатории инфекционной больницы. Но это сложная задача – нужен персонал, защитные костюмы, оборудование, другие средства. Однако обучение сотрудников мы уже провели – подготовлено 9 человек. Постараемся решить и другие проблемы", - заявил министр здравоохранения.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в Хабаровском крае в наличие есть 4370 тест-систем для выявления коронавируса. Это восполняемый запас, который регулярно обновляется. Под наблюдением у санитарных врачей находятся свыше 4 тысяч человек с подозрением на инфекцию. Большая часть из них пребывает на домашнем карантине.

Пока диагноз COVID-19 подтвержден у 9 пациентов, помещенных в 10-ю горбольницу Хабаровска. На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Все они помещены в краевой инфекционный госпиталь.

В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Олег КУЛЬГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: коронавирус  пандемия  Хабаровский край 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика