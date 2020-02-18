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Пятница| 03 Апреля, 17:58 |
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В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
Об этом на заседании оперативного штаба заявил министра здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. По его словам, в ближайшее время ожидается поступление 26 аппаратов, затем еще партии, которую могут передать из федерального центра. Сейчас в больницах региона есть 110 аппаратов ИВЛ, еще 26 находятся в резерве.
Заседание краевого штаба прошло на следующий день после селектора у полпреда в ДФО. На нем, напомним, Юрий Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом. По его словам, на Дальнем Востоке всего подготовлено 2994 койко-места. Наименьшее количество созданных койко-мест отмечено в Хабаровском крае.
На заседании хабаровского штаба участники попытались дезавуировать заявление полпреда. Витько, в частности, заявил, что обеспеченность койко-местами в регионе в пределах нормы. Не будем вдаваться в конспирологические детали, просто отметим, что, скорее всего, нормы у федеральных и краевых властей разные.
Также власти Хабаровского края были подвергнуты критике со стороны руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой за недосточный уровень проведения тестов на К-вирус. Трутнев поручил региональным властям до 3 апреля завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования.
Выполняя поручение, Витько сообщил, в что случае необходимости в регионе развернут 658 профильных коек для лечения пациентов. В районах подготовлено 6 больниц, где будут наблюдать инфицированных. Две расположены в Хабаровске, по одной - в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, районе имени Лазо и Солнечном районе. В крае работает две лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно выполняют по 500-600 анализов на коронавирус. Но пока идет тестирование только пациентов с явными симптомами.
"Мы прорабатываем вопрос открытия еще 3-х лабораторий: на базе противотуберкулезного диспансера, в центре профилактики СПИДа и, возможно, в лаборатории инфекционной больницы. Но это сложная задача – нужен персонал, защитные костюмы, оборудование, другие средства. Однако обучение сотрудников мы уже провели – подготовлено 9 человек. Постараемся решить и другие проблемы", - заявил министр здравоохранения.
По данным Роспотребнадзора, сейчас в Хабаровском крае в наличие есть 4370 тест-систем для выявления коронавируса. Это восполняемый запас, который регулярно обновляется. Под наблюдением у санитарных врачей находятся свыше 4 тысяч человек с подозрением на инфекцию. Большая часть из них пребывает на домашнем карантине.
Пока диагноз COVID-19 подтвержден у 9 пациентов, помещенных в 10-ю горбольницу Хабаровска. На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Все они помещены в краевой инфекционный госпиталь.
В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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