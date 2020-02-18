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Суббота| 04 Апреля, 05:01 |
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В 2020 году дорожникам Хабаровского края предстоит освоить 3 млрд рублей
Первыми в работу включились дорожники Хабаровска. Им предстоит освоить 1,6 млрд рублей, 500 млн рублей из которых составляет доля городского бюджета, остальные - практически в равных долях средства федерального и краевого бюджетов.
"Необходимо привести в порядок 47 участков дорог во всех районах города, общей протяженностью более 43 километров. Объемы немалые, но, уверен, что дорожники справятся», - сказал мэр Сергей Кравчук.
Первый асфальт в рамках новой годовой программы асфальтобетонный завод МУП "Дорремстрой" выдаст на следующей неделе. Предприятие полностью готово к работе. Испытан плавильный комплекс, все механизмы прошли диагностику, обновлено оборудование – заменен сушильный барабан.
Стоимость агрегата составляет около 2,5 миллионов рублей, но он крайне необходим для изготовления асфальтобетонной смеси. После запуска предприятие начнет выдавать по сотне тонн асфальта в час.
Дорожным бригадам "Дорремстроя" предстоит выполнить большой объем работ: завершить ремонт улиц Краснореченской, Муравьева-Амурского на участке от Пушкина до Шевченко. Зайдут бригады и на шоссе, улицы Богачева, Бийскую и другие.
Нацпроект реализуется в Хабаровске второй год, до этого финансирование по реконструкции автодорожной сети города осуществлялось в рамках приоритетного проекта. В 2019 хабаровскими дорожниками было освоено 1,3 млрд рублей, отремонтировано 43 километра городских дорог.
В целом на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае будет направлено 3 млрд рублей. Как и в прошлые годы, работы будут проводиться в трех муниципалитетах – Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе. В нормативное состояние планируется привести 150 км автодорог.
В общей сложности, это более 90 объектов дорожного хозяйства в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском муниципальном районе, в том числе 5 объектов – участки дорог регионального и межмуниципального значения.
Федеральное финансирование составит 1 млрд 130 млн рублей, из краевой казны выделят 1,7 млрд рублей, более 170 млн рублей – средства муниципальных бюджетов. Из перечня нуждающихся в ремонте дорог, отобраны наиболее проблемные, имеющие большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей края.
Помимо ремонта дорожного полотна в 2020 году планируется установить 1200 дорожных знаков, 105 светофоров, 23 камеры фото- и видео фиксации, также будет отремонтировано более 30 тысяч кв. м тротуаров, а на дороги нанесут порядка 23 тысяч кв. м разметки.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В 2020 году дорожникам Хабаровского края предстоит освоить 3 млрд рублей
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