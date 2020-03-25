|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 03 Июня, 19:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Прокуроры "доначислили" хабаровским медикам 40 миллионов рублей
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования восстановлены права 620 медицинских работников на общую сумму свыше 40 млн рублей.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в прокуратуре Хабаровского края, ведомством была организована проверка в связи с неполучением медицинскими работниками "президентских" выплат к заработной плате за особые условия работы. В результате были выявлены множественные случаи нарушения своевременности произведения стимулирующих выплат медицинским работникам, которые контактируют с лицами, имеющими коронавирусную инфекцию
В частности, заместитель прокурора Комсомольска-на-Амуре внес главному врачу городской станции скорой медицинской помощи представление о выявленных нарушениях. Оно было незамедлительно рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений. В настоящее время выплаты произведены 42 работникам, в том числе 2 врачам – по 100 тысяч рублей, 27 фельдшерам и 13 водителям – по 50 тысяч рублей.
Бикинским городским прокурором внесено представление главному врачу КГБУЗ «Бикинская центральная районная больница» в связи с произведением работникам стимулирующих выплат не в полном объеме и принес протест на противоречащее федеральному законодательству Положение об осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам больницы. Акты реагирования находятся на рассмотрении.
Аналогичные нарушения выявлены прокурорами г. Комсомольска-на-Амуре, Николаевским-на-Амуре городским, Вяземского, Ульчского, Хабаровского районов, Краснофлотского и Индустриального районов г. Хабаровска.
Общая сумма «президентских» выплат медицинским работникам края, с учетом прокурорских «доначислений» составила 244 млн рублей.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- Прокуроры "доначислили" хабаровским медикам 40 миллионов рублей
- Сразу три офисных красавицы из ДФО отобраны в полуфинал международного конкурса
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
- Сотрудники предприятий Хабаровского края, попавших под ограничения из-за коронавируса, получат матпомощь
- Самый большой в мировой золотодобыче автоклав начал путь на Амурский ГМК
- Клещи атакуют комсомольчан повсеместно
- Общественники и экологи протестуют против вырубки лесов в Хабаровском крае
- Коронавирус может аукнуться амурским корабелам задержкой с достройкой сахалинского парома
- Хабаровская авиакомпания "Восток" ликвидирована накануне своего 75-летия
- В Хабаровском крае зарегистрировано 1325 случаев заболевания коронавирусом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.