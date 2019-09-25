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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 16:06 |
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Ущерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд рублей
По последним данным, цифра в регионе превысила 1,8 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края. Как сообщил заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук, в расчеты входят как фактический ущерб, уже полученный от подтоплений, так и предстоящие затраты на компенсации и переселение граждан.
- Предварительно мы предполагали, что ущерб составит около 900 млн рублей. Но, после тайфуна "Линлим", пришедшего в наш край в начале сентября и нанесшего урона больше, чем сам паводок, сумма значительно увеличилась. Это стало понятно после того, как отработали оценочные комиссии. Поэтому теперь мы ориентируемся на эту цифру, - сообщил Анатолий Литвинчук.
Он также пояснил, что примерно в 300 млн рублей обошлись неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб, укреплению низких участков и другие оперативные мероприятия по защите от воды. Кроме того, после оценки комиссий к общей сумме затрат добавились расходы на капитальные ремонты поврежденного жилья, а также на переселение из домов, признанных непригодными для проживания.
- Всего в зону подтопления в летний паводок попало 1040 домов. Примерно 300 из них уже ранее подтапливались и были расселены. Однако, на момент наводнения в них опять оказались прописаны люди. Примерно 30 домов были куплены, то есть их жильцы являются добросовестными приобретателями. По закону, мы им также, как и остальным, должны выплатить компенсации. Другое подобное жилье и способы его получения проверяет прокуратура, - пояснил Анатолий Литвинчук.
Как уже сообщалось ранее, сейчас краевые власти рассматривают вопрос об окончательном расселении жилья, попадавшего в предыдущие годы в зону подтоплений. К примеру, подобная ситуация сложилась этим летом в поселке Хорпинский. После наводнения 2013 года там остались 3 дома, не получившие статус непригодного для проживания жилья. В итоге эти дома вновь затопило. Правительство края предложит муниципалитетам подготовить программы расселения. По предварительной оценке, в таком переезде в регионе нуждается 250 семей.
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