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Горно-обогатительное предприятие в ТОР "Комсомольск" получит субсидию на инфраструктуру
Соответствующее решение поддержало Правительство РФ на очередном заседании. Субсидию также получит горно-перерабатывающее предприятие в Забайкальском крае. Общая сумма господдержки составит 1,6 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По информации Минвостокразвития, для горно-обогатительного предприятия в Хабаровском крае необходима грунтовая автомобильная дорога от поселка Сулук до Правоурмийского месторождения. Общая протяженность объекта инфраструктуры составляет 87,8 километров. Дорога будет строиться силами инвестора, проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Субсидия будет предоставлена в 2021 году по факту выполненных работ.
Напомним, в состав территории опережающего развития «Комсомольск» проект компании ООО «Правоурмийское» по строительству горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения включен в 2018 году. Планируемая проектная мощность предприятия – 600 тысяч тонн руды в год или 4,5 тысяч тонн олова в концентрате. Предприятие будет введено в 2022 году, на полную мощность выйдет к 2024 году.
Напомним, ТОР «Комсомольск» создана в июне 2015 года и состоит из восьми площадок. Основная специализация проектов инвесторов – металло- и деревообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм. На сегодняшний день 22 компании получили статус резидента ТОР с общим объемом инвестиций по заключенным соглашениям – 36,7 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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