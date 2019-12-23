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Вторник| 04 Февраля, 11:26 |
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Губернатор Фургал пожертвовал "финансовым ферзем"
Вип-чиновник, который проработал в стенах «белого дома» 30 лет, по собственному желанию ушел на пенсию. Наблюдатели связывают его уход с возникшими во второй половине минувшего года разногласиями между ним и Фургалом.
Кацуба был относительно самостоятельным политиком, не позволял особенно хозяйничать в своем ведомстве, критически относился к некоторым инициативам губернатора и его ближайшего окружения. В частности, к созданию Залогового фонда, в котором видел много рисков.
"Министр финансов Александр Кацуба уволен по собственному желанию с 4 февраля. Кресло министра занял Валентин Станиславович Костюшин, который порядка 10 лет был первым заместителем министра финансов, он назначен исполняющим обязанности. Увольнение Кацубы связано с выходом на пенсию. На руководящих постах Александр Станиславович работал на протяжении 30 лет", - пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Также Сергей Фургал произвел еще несколько перестановок в правительстве края. Министр инвестиций и развития предпринимательства Марина Костина переведена на должность министра имущественных отношений. А на ее место глава региона назначил заместителя министра экономического развития Максима Тарасова.
Эксперты оценивают перевод Костиной в сферу имущественных отношений ее готовностью безоговорочно выполнять распоряжения вышестоящего начальства. А назначение Тарасова связывают с усилением аппаратных позиций главы минэко Виктора Калашникова.
Олег КУЛЬГИН, Журнал "Дальневосточный капитал".
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