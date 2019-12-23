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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Платёжная дисциплина заёмщиков микрофинансовых организаций в Хабаровском крае улучшилась
В целом за январь – сентябрь 2019 года с МФО Хабаровского края было заключено более 16 тыс. договоров на общую сумму 433 млн рублей, сообщили корреспонденту ДВК в Отделении Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
Субъектам малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2019 года микрофинансовые организации Хабаровского края выдали займы более чем на 324 млн рублей. Это второй по величине объём поддержки МСП среди дальневосточных МФО.
Сумма заимствований выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Драйвером роста выступили микрозаймы юридическим лицам: в этом сегменте выдачи выросли на 28% до 169 млн рублей.
В общем объёме заимствованных средств 75% пришлось на займы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Средний размер займа вырос на 20%, в том числе среди юридических лиц — с 1,4 до 1,7 млн рублей, индивидуальных предпринимателей — с 1 до 1,2 млн рублей.
Объём займов физическим лицам составил около 109 млн рублей, за год уменьшившись на 12%. На долю потребительского кредитования пришлась четверть совокупного объёма заимствованных средств. Средняя сумма займа снизилась с 6,9 до 6,7 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по договорам кредита (займа) на срок до одного года. На сегодняшний день общая сумма процентов, неустойки (штрафов, пени), а также иных платежей не может превышать сам долг более чем в полтора раза.
После достижения этого предела задолженности начисление процентов, неустойки и других платежей должно быть прекращено. Например, если человек взял взаймы 10 тысяч, то он отдаст не более 25 тысяч, из которых 10 тысяч — долг и 15 тысяч — проценты, неустойка, иные платежи.
Также продолжает действовать введённое в прошлом году предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки до 1% в день, а также ограничения круга лиц, которым возможна уступка прав по договорам потребительского кредита (займа).
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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