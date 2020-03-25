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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 04 Мая, 17:46 |
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"Шаг" роста эпидемии COVID-19 в Хабаровском крае составляет в среднем за сутки 30 человек
Средний «шаг» роста эпидемии в регионе за последнюю неделю составляет в среднем 30 человек в сутки. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 34 случая заболевания. Они выявлены в Хабаровске и районе имени Лазо.
Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 12 пациентов старше 65 лет, а том числе двое старше 80. Среди вновь выявленных пациентов порядка 45 % являются бессимптомными носителями. Все пациенты находились в контакте с ранее зараженными пациентами и находились в изоляции.
В медицинских учреждениях Хабаровского края в настоящее время развернуто 682 койки для лечения пациентов с COVID-19. По заверению властей дополнительно будет организовано еще более 400 коек: 200 в Хабаровске, 170 - в Комсомольске-на-Амуре, 20 - в Солнечном районе, еще 40 - в Советской Гавани и Ванино.
Федеральные медицинские учреждения также готовятся предоставить места для пациентов с коронавирусом. В 301-м Окружном военном госпитале будет зарезервировано 35 койко-мест, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии - 100 койко-мест. Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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