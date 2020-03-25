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Хабаровский край присоединился к эксперименту по введению налогового спецрежима для самозанятых
Законодательная дума Хабаровского края сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении с 1 июля 2020 года на территории региона специального налогового режима для самозанятых – налог на профессиональную деятельность (НПД). Инициатором выступил губернатор Сергей Фургал.
В соответствии с новым законом (принят на основе проекта закона №ЗП-VII-81 «О внесении изменения в Закон Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»), ставки налогообложения составляют 4 процента при расчете (самозанятых) с гражданами и 6 процентов, если расчет производится с индивидуальными предпринимателями или организациями.
Целью введения специального налогового режима, по заявлению чиновников, является легализация самостоятельной деятельности самозанятых граждан, а также совершенствование налогового администрирования. Другими словами, губернаторская инициатива преследует цели вывода из тени самозанятых хабаровчан и вовлечение их доходов в налогооблагаемую базу Хабаровского края.
«Введение на территории края специального налогового режима дополнительно послужит мерой поддержки самозанятых граждан в условиях преодоления кризиса, предоставит им право легализовать свою самостоятельную деятельность с минимальными издержками, вести ее в простом и необременительном режиме, а также обеспечит поступление доходов краевого бюджета», - говорится в пояснительной записке регионального министерства инвестиционного развития и предпринимательства к резонансному законопроекту.
На сегодняшний день, по экспертным оценкам, число самозанятых жителей край составляет порядка 200 тысяч человек при общей численности трудоспособного населения в 700 тысяч человек. Согласно прогноза регионального мининвеста, благодаря налоговому нововведению к 2024 году из тени выйдут 15 тысяч самозанятых хабаровчан и дадут бюджету 25 миллионов рублей в год.
Напомним, первыми в эксперимент с 1 января 2019 года включились Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. С 1 января 2020 года к нему присоединились Санкт-Петербург, Воронежская. Волгоградская, Ленинградская. Нижегородская. 11овоспбирская. Омская. Ростовская. Самарская. Сахалинская, Свердловская. Тюменская. Челябинская области, Красноярский край Пермский край. Ненецкий автономный округ. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Башкортостан. Эксперты положительно оценили ход его внедрения.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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