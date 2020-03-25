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Во Владивостоке достроят третий из "дальневосточной серии" корветов для ТОФ
Накануне на Амурском судостроительном заводе состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного многоцелевого сторожевого корабля (корвет) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Как сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в пресс-службе предприятия, с помощью речных буксиров транспортно-спусковой док, в котором находился корвет, успешно покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода в Приморье. У самого входа в Татарский пролив речные буксиры сменят морские, и путь корвета продолжится до самого Японского моря.
Для данного заказа стапельный период постройки и большая часть достроечных работ позади. Начались швартовные испытания. Самый ответственный этап – заводские ходовые и государственные испытания предстоит пройти кораблю на сдаточной базе АСЗ во Владивостоке.
Напомним, первый корабль проект 20380 «Совершенный» начали строить в 2006 году и передали ВМФ в 2017 году. Корвет «Громкий» заложили в 2012 году и «сдали» морякам в 2018 году.
Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года закончился стапельный период строительства, корабль был выведен из цеха и поставлен к достроечному пирсу. 15 мая 2020 года на корвете начались швартовные испытания.
Четвертый корвет «дальневосточной серии» «Резкий» планируется передать Тихоокеанскому флоту в 2021 году.
Досье «Дальневосточного капитала»
Длина корвета проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Корабли этого типа готовы совершать походы дальностью в 4 тысячи миль. Они вооружены противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и зенитно-ракетным комплексом "Редут", торпедами и арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками. На корме находится вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.
Фото пресс-службы АСЗ.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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