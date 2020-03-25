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Глава администрации Хабаровска на две недели ушел на режим самоизоляции
Информацию о переходе на работу в удаленном режиме мэр Хабаровска Сергей Кравчук разместил в четверг в своем аккаунте в Инстаграм.
"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что все будет хорошо. Всем здоровья! Берегите себя!" - написал Сергй Кравчук.
В течение периода самоизоляции мэр будет регулярно сдавать тесты на коронавирус.
"Как и положено в таких случаях, мэр города Сергей Кравчук ушел на самоизоляцию. У самого мэра никаких симптомов опасной болезни не обнаружено. На самоизоляции он будет находиться две недели. Вместо него временно исполняет обязанности Ирина Шапиро", — прокомментировал ситуацию журналистам начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска Руслан Соколов.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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