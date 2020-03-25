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В Хабаровске осудили за взятку крупного полицейского чина
Бывший замначальника городской полиции осужден за взятку и разглашение государственной тайны
Хабаровский краевой суд приговорил бывшего заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по г. Хабаровск к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,5 млн. рублей и лишением специального звания «подполковник полиции в отставке».
Как сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в краевой прокуратуре, обвинительный приговор вынесен по уголовному делу за совершение преступления по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия) и ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она стала известна по службе).
Бывший подполковник «погорел» на собственной жадности. В ходе судебного расследования было установлено, что в декабре 2016 года подсудимый через посредников достиг договоренности о получении от привлекаемого к уголовной ответственности (обвиняемого) и его супруги взятки за незаконное «бездействие».
Оно выражалось в непредставлении в следственный орган материалов с результатами оперативно-розыскной деятельности, которые могли служить основаниями для возбуждения иных уголовных дел в отношении обвиняемого по дополнительным эпизодам преступной деятельности последнего.
Обвиняемый и его супруга обратились в УФСБ России по Хабаровскому краю. В январе 2017 года, действуя в рамках проводимых оперативных мероприятий под контролем сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, супруга обвиняемого передала через посредника 1,5 млн рублей для замначальника полиции. Преступные действия полицейского по получению взятки были пресечены оперативными сотрудниками.
Этим же подполковником полиции в декабре 2016 года с целью получения взятки были разглашены сведения об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками ОУР УМВД России по г. Хабаровску, и их результатах посреднику, не имеющему доступа к государственной тайне. В дальнейшем посредник сообщил данные сведения обвиняемому и его супруге с целью побуждения их к даче взятки «заказчику».
Приговор в законную силу не вступил.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Хабаровске осудили за взятку крупного полицейского чина
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