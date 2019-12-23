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05 Февраля 2020, 16:54 | Регион сегодня

Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска

В мэрии Хабаровска подвели итоги муниципального аукциона по выполнению пригородных речных перевозок

Впервые за все время его проведения у традиционного перевозчика появился конкурент.

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Козловский приобрел у наследников хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова два речных теплохода «Москва – 80» вместимостью 250 человек каждый. Это позволило ему претендовать на выполнение рейсов по одному из пригородных речных маршрутов.

Как рассказал журналистам сам индивидуальный предприниматель, речными перевозками он занимается уже десять лет, у него есть необходимый для этого флот и опыт. На пригородные перевозки в Хабаровске он претендовал впервые.ал журналистам сам индивидуальный предприниматель, речными переовзками он занимается уже десять лет, у него есть необ

На аукцион были выставлены три лота на осуществления пассажирских перевозок по маршрутам: «Речной вокзал – Хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки» (начальная максимальная цена контракта — 9 945 705,82 рубля); «Речной вокзал – Дальдизель – Пр. Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1» (начальная максимальная цена контракта — 12 522 639,33 рубля) и «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км» (начальная максимальная цена контракта — 11 531 438,73 рубля).

По итогам аукциона победителем первых двух лотов признано ЗАО "Амурские пассажирские перевозки", которое традиционно осуществляет речные пассажирские перевозки в Хабаровске. Третий маршрут достался ИП Козловский.

По словам начальника управления промышленности, связи и транспорта мэрии Хабаровска Владимира Ощановского, появление второго речного перевозчика позволило несколько снизить стоимость выставленных на аукционы лотов, что очень порадовало организаторов конкурса.

Навигация на Амуре в пределах Хабарвоска начинается в апреле – мае в зависимости от погодных условий. Сейчас владельцы судов занимаются их подготовкой к речным перевозкам.

Хабаровский олигарх Игорь Неклюдов умер в прошлом году. После себя он оставил целый комплекс зданий в Хабаровске, а также туристический комплекс «Заимка» в пригороде Хабаровска. Он был успешным бизнесменом и уважаемым благотворителем.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: речные перевозки  Амурские пассажирские перевозки  транспорт 


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