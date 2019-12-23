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Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
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Плавучий док появится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске
Проект строительства транспортно-спускового плавучего дока будет разработан в ближайшее время для комсомольских корабелов, сообщили корреспонденту ДВК в Ростендере.
ПАО «АСЗ» объявил публичный тендер на подготовку проектно-сметной документации этого объекта. Предложения от проектировщиков принимают до 13 февраля, а 19 февраля подведут его итоги.
С победителем тендера заключат договор на 203 млн. рублей.
Док предназначен для приема со стапелей АСЗ и спуска на воду кораблей и судов массой до 7500 тыс. тонн, а также для транспортировки их в Петропавловск-Камчатский и во Владивосток.
Плавучий будет ходить в Татарском проливе, в прибрежных районах Японского и Охотского морей, по реке Амур. Длина дока по стапель-палубе составит 152 м, ширина 23,5 м.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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