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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край вошел в ТОП-10 российских регионов по динамике роста ИИС
Согласно данным Московской биржи, в апреле 2020 года край вошёл в ТОП-10 российских регионов по уровню распространения ИИС. К этому времени около 2% хабаровчан имели открытый ИИС.
По данным Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России, среднемесячный оборот клиентских операций по ИИС жителей региона за первые четыре месяца 2020 года превысил 854 млн рублей. При этом в 2019 году данный показатель не превышал 284 млн рублей в месяц.
«Основной причиной роста интереса жителей региона к вложениям на финансовом рынке стало снижение процентных ставок по вкладам и поиск более доходных инструментов. Вместе с тем, начинающим инвесторам не стоит относиться к торговле на фондовом рынке как к азартной игре и рисковать сбережениями в условиях нестабильности: инвестиции на бирже, в отличие от банковских депозитов, не попадают в систему обязательного страхования вкладов», — отметила заместитель управляющего Отделением Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России Наталья ВЬЮГИНА.
Независимые эксперты связывают популярность ИИС также с установленным в 2020 году налогообложением доходов от вкладов российских граждан, превышающих один миллион рублей. Этот финансовый инструмент позволяет избежать 13-процентного налога и гарантированно получить бонусные 52 тысячи рублей.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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