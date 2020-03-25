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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае снизили налоги для малого и среднего предпринимательства
С 6 до 3 процентов снижена ставка для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 15 до 8 процентов - выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Закон о снижении налоговой ставки для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, принят на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. Действие закона охватывает 43 вида деятельности и распространяется на правоотношения с 1 января 2020 года. Таким образом, оно затрагивает налоговый период за весь 2020 год.
«На площадке Законодательной Думы мы встречались с представителями бизнес-сообщества и договорились, что дальше продолжим совместную работу по поиску путей решения вопросов по поддержке бизнеса в сложившихся условиях. Сегодня в крае около 52 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, и, конечно, поддержка нужна в том, чтобы дать возможность бизнесу работать, в конкурентных условиях самореализовываться», – подчеркнул вице-спикер Закдумы Сергей ЗЮБР.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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