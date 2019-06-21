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Пятница| 05 Июля, 17:55 |
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Эстафетный поезд отправился в праздничную поездку в честь 45-летия начала строительства БАМа
На станции Хабаровск-1 Дальневосточной железной дороги состоялось торжественное отправление эстафетного поезда; в праздничную поездку по Байкало-Амурской магистрали.
Специальный поезд сообщением Хабаровск-1 – Тында - Хабаровск-1 сформирован в честь празднования 45-летия начала строительства БАМа. В вагонах, украшенных символикой юбилея, по станциям легендарного пути в путешествие отправились ветераны–железнодорожники, работники Дальневосточной магистрали, артисты и представители средств массовой информации.
В ходе поездки эстафетный поезд совершит остановки на знаковых станциях БАМа, таких как Комсомольск-на-Амуре, Постышево, Уркальту, Новый Ургал, Февральск, Мирошниченко. Для многих населенных пунктов Дальнего Востока железнодорожные предприятия являются градообразующими, поэтому торжества, которые пройдут на каждой из перечисленных станций, станут настоящим праздником не только для ветеранов и работников БАМа, но и для всех местных жителей.
Напомним, основные торжественные мероприятия состоятся 7 июля в г. Тында.
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