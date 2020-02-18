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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Апреля, 19:45 |
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В городе Бикине конкуренты объявили таксистам "Максима" настоящую войну
Сервис заказа такси «Максим» совсем недавно появился в Бикине, однако конкуренты не дали компании спокойно работать. Война началась с фиктивных заказов, которые массово поступали в сервис с разных телефонных номеров в вечернее и ночное время. Приезжая на такой заказ, водитель не находил там пассажира, в результате зря тратил время и топливо. Сотрудники сервиса оперативно выявляли и блокировали такие заказы, сорвать работу компании не удалось.
После этого злоумышленники переключились на автомобили водителей. Действовали хитро, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Например, заказывали такси в сервисе, садились на заднее сиденье, как обычные пассажиры, доезжали до адреса. Когда они выходили, водитель проверял салон и обнаруживал, что вся обивка кресел в солидоле. Оказывается, одежда «пассажиров» была специально измазана смазкой. В этот же день был случай, когда сотрудник конкурента разбил автомобиль водителя сервиса «Максим» под видом ДТП.
Не обошли конкурентные войны и рекламу компании. «Максим» заключил договор с владельцем автобуса на оклейку. Однако уже через день после размещения рекламы автобус ездил без нее. Владелец признался, что вынужден расторгнуть договор, так как получил угрозы в свой адрес.
Конкуренты регулярно размещают в соцсетях посты с недостоверной информацией о сервисе. Садятся в такси под видом обычных пассажиров, чтобы запугать водителя. «Если будешь работать с «Максимом», мы тебя побьем и разобьем твою машину», – стандартная реплика, которую они говорят, прежде чем предложить работу в другой компании такси.
– Почему так происходит? Потому что люди боятся честной конкуренции, не знают, как удержать своих клиентов. Они выбирают действовать нецивилизованными методами, а не улучшать качество своих услуг. «Максим» работает в обычном режиме. Мы защитим своих водителей и продолжим предоставлять жителям города современный сервис, – говорит руководитель компании в Бикине Александр Зевалко.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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