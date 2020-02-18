Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 06 Апреля, 19:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.73 р.
1 EUR 85.74 р.
100 JPY 71.4 р.
10 CNY 10.96 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
06.04 |
В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
06.04 |
Выход в лес запрещен: Особый противопожарный режим введен во Владивостоке
06.04 |
В Хабаровском крае ввели дополнительные меры по изоляции граждан
06.04 |
В городе Бикине конкуренты объявили таксистам "Максима" настоящую войну
06.04 |
DocDoc в рамках акции #МЫВМЕСТЕ предоставит бесплатные онлайн-консультации с психологами
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Апреля 2020, 16:35 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае ввели дополнительные меры по изоляции граждан

На заседании оперативного штаба принят ряд мер, усиливающих ограничения в передвижении граждан

Губернатор, в частности, внес изменения в краевое постановление о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса. В соответствии с ними до 30 апреля 2020 г. установлен срок действия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, работой предприятий различных форм собственности, в том числе в сфере торговли, общественного питания, сферы развлечений, проведением мероприятий с очным присутствием граждан и прочее.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости, реализация которых разрешена в торговых сетях и магазинах, внесены новые позиции. Это ткань хлопчатобумажная, ритуальные принадлежности, табачная продукция.

С 4 по 30 апреля жителям края запрещено находиться в рекреационных зонах. Речь, в частности, идет о скверах, парках, городских садах, прудах, озерах и других местах отдыха. Установлен порядок передвижения жителей края и транспортных средств. Во всех перечисленных в распоряжении случаях при себе необходимо иметь удостоверение личности. Напомним, что ранее для пожилых граждан старше 65 лет был введен режим полной самоизоляции.

Расширен перечень организаций всех форм собственности, которым не грозит приостановка деятельности в связи с распоряжением главы государства № 239 от 2 апреля 2020 г. Это предприятия, занимающиеся жилищным строительством, производством и поставкой строительных материалов, трубной продукции, ремонтом военной и автомобильной техники, поставкой продукции для предприятий, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа.

Под действие документа также подпадают компании, занятые в сфере сельского хозяйства, логистики, лесной промышленности, рыбодобычи и лесоохраны. В постановлении указан и ряд других предприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Ситуация с коронавирусом в регионе приобретает все более острый характер. В Хабаровском крае выявлен 11 случай заболевания коронавирусом, сообщили РИА АмурПРЕСС в краевом Минздраве. Пациент находится в инфекционном стационаре в состоянии средней тяжести, обусловленном развитием пневмонии. Из числа выявленных в крае пациентов с COVID-19 в возрасте 18-45 лет - 4 человека; 45-65 лет- 6 человек; старше 65 лет- 1 человек. Больше половины пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории края, сообщает региональный Минздрав.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, с понедельника в Хабаровске начнут делать тесты на коронавирус еще в двух лабораториях. Выявлять заболевание будут в консультативно-диагностическом центре "Вивея" и на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Новые мощности позволят нарастить количество проводимых тестов до одной тысячи в сутки, а может и выше.

Как пояснила «Дальневосточному капиталу», главврач "Вивеи" Наталья Болоняева, в самой поликлинике центра забор проб делать не будут. Лаборатория "Вивеи" обеспечит проведение только микробиологических исследований и будет выдавать результаты врачам. Пробы у пациентов будут отбирать специалисты центра на дому у хабаровчан, чтобы не было распространения болезни.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: пандемия  изоляция  коронавирус 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика