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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Апреля, 19:49 |
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В Хабаровском крае ввели дополнительные меры по изоляции граждан
Губернатор, в частности, внес изменения в краевое постановление о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса. В соответствии с ними до 30 апреля 2020 г. установлен срок действия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, работой предприятий различных форм собственности, в том числе в сфере торговли, общественного питания, сферы развлечений, проведением мероприятий с очным присутствием граждан и прочее.
В перечень непродовольственных товаров первой необходимости, реализация которых разрешена в торговых сетях и магазинах, внесены новые позиции. Это ткань хлопчатобумажная, ритуальные принадлежности, табачная продукция.
С 4 по 30 апреля жителям края запрещено находиться в рекреационных зонах. Речь, в частности, идет о скверах, парках, городских садах, прудах, озерах и других местах отдыха. Установлен порядок передвижения жителей края и транспортных средств. Во всех перечисленных в распоряжении случаях при себе необходимо иметь удостоверение личности. Напомним, что ранее для пожилых граждан старше 65 лет был введен режим полной самоизоляции.
Расширен перечень организаций всех форм собственности, которым не грозит приостановка деятельности в связи с распоряжением главы государства № 239 от 2 апреля 2020 г. Это предприятия, занимающиеся жилищным строительством, производством и поставкой строительных материалов, трубной продукции, ремонтом военной и автомобильной техники, поставкой продукции для предприятий, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа.
Под действие документа также подпадают компании, занятые в сфере сельского хозяйства, логистики, лесной промышленности, рыбодобычи и лесоохраны. В постановлении указан и ряд других предприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Ситуация с коронавирусом в регионе приобретает все более острый характер. В Хабаровском крае выявлен 11 случай заболевания коронавирусом, сообщили РИА АмурПРЕСС в краевом Минздраве. Пациент находится в инфекционном стационаре в состоянии средней тяжести, обусловленном развитием пневмонии. Из числа выявленных в крае пациентов с COVID-19 в возрасте 18-45 лет - 4 человека; 45-65 лет- 6 человек; старше 65 лет- 1 человек. Больше половины пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории края, сообщает региональный Минздрав.
По информации краевого управления Роспотребнадзора, с понедельника в Хабаровске начнут делать тесты на коронавирус еще в двух лабораториях. Выявлять заболевание будут в консультативно-диагностическом центре "Вивея" и на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Новые мощности позволят нарастить количество проводимых тестов до одной тысячи в сутки, а может и выше.
Как пояснила «Дальневосточному капиталу», главврач "Вивеи" Наталья Болоняева, в самой поликлинике центра забор проб делать не будут. Лаборатория "Вивеи" обеспечит проведение только микробиологических исследований и будет выдавать результаты врачам. Пробы у пациентов будут отбирать специалисты центра на дому у хабаровчан, чтобы не было распространения болезни.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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