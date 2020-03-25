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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Мая, 07:17 |
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Студенты из Комсомольска-на-Амуре победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Среди физических лиц призовые места заняли 1110 человек из 84 субъектов страны. Хабаровский край стал лидирующим регионом по количеству поддерживаемых проектов физических лиц в Дальневосточном федеральном округе. Всего поддержку оказали 32 заявкам – в два раза больше чем в 2019 году.
Студент Данил Путинцев представил проект городской ярмарки студенческих отрядов «Работаем вместе», которая пройдёт на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета. По словам победителя конкурса, проект будет способствовать повышению трудовой занятости студентов, а также развитию их сознательности и любви к родине. Помимо этого проект нацелен на увеличение числа участников отрядных движений среди юных комсомольчан.
Учащаяся факультета энергетики и управления, а также фотокорреспондент студенческого медиацентра КнаГУ Алёна Шуфтайкина выступила с предложением организовать на базе учреждения медиашколу «Формат». Занятия школы пройдут по направлениям: фотожурналистика, издательское дело, тележурналистика и интернет-блоггинг. Стать участниками проекта может стать российская и иностранная молодёжь, а также люди с неограниченными возможностями.
Полина КАШПУР.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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