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В Хабаровском крае людей в белых халатах "косит" коронавирус
В Хабаровском крае осложнилась ситуация с коронавирусом. Об этом на заседании краевого оперативного штаба заявил главный врач краевого инфекционного госпиталя Александр Калашников
«Сейчас больница функционирует в режиме трех госпиталей: провизорного, инфекционного и изолятора. В изоляторе лежат 2 человека. Последние три недели ситуация начала осложняться. Каждые сутки к нам поступает по 70-80 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся 290 человек. Еще 269 с диагнозом внебольничная пневмония находятся под наблюдением. При этом в реанимации - 4 человека с COVID-19, еще 5 - с пневмониями», - рассказал Александр Калашников.
В краевом инфекционном госпитале развернуто 335 коек. Персонал госпиталя работает на износ. Недавно из десятой городской больницы, на базе которой развернут инфекционный госпиталь, уволились 27 врачей и медсестер. Сегодня в соцсетях представители коллектива выступили с призывом к медицинскому сообществу края прийти на помощь врачам «десятки».
Нехватка врачей начинает ощущаться в регионе все острее, потому что людей в белых халатах «косит» коронавирус. Дошло до того, что в хирургическом отделения Ульчской районной больницы работают инфицированные COVID-19 хирурги, которые переносят болезнь бессимптомно. Они работают в защитных костюмах, полностью экипированными, потому что больше некому. Значительная часть коллектива больницы находится на больничном.
В районе имени Лазо коронавирусом заразились уже 9 медицинских работников, в краевом перинатальном центре эта зараза выявлена у двух медсестер, они заразили ее пациентов. Сегодня закрыто на карантин общежитие медуниверситета – вирус проник и туда.
«Сейчас самое напряженное время, когда мы должны защитить наши больницы от "заносов" заболевания извне. При этом в целом ситуация такая, что количество больных не увеличивается, но и не уменьшается. И нам нужно постараться сохранить эту динамику. Главное, чтобы не было вспышек заболеваемости, тогда можно будет планировать карантинные меры, может быть даже в сторону их послабления», - заявил на заседании краевого оперштаба Сергей Фургал.
Напомним, в Хабаровском крае подготовлено 682 места для лечения пациентов с COVID-19 при нормативе в 658 мест. 93% мест обеспечены кислородом. В краевых больницах и на скорой помощи есть 190 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медики ждут поступления еще 83 аппаратов, хотя всего по краю, включая федеральные медучреждения, их насчитывается 405.
По информации краевого минздрава, на сегодняшний нарастающим итогом в Хабаровском крае зарегистрировано 699 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 204 человека, 7 пациентов умерли вследствие сопутствующих заболеваний. На лечении находятся 488 человек.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Хабаровском крае людей в белых халатах "косит" коронавирус
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