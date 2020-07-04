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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Июля, 19:02 |
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В Хабаровском крае планируют наладить производство биоразлагаемой посуды
Проект создания комплексного деревообрабатывающего предприятия в Хабаровском крае включает три этапа, которые реализуется на двух производственных площадках в г. Советская Гавань и в п. Хор. Завершением реализации второго этапа проекта стал запуск производства фанеры в п. Хор.
За время реализации проекта предприятие наладило выпуск более 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год разного ассортимента и порядка 20 тыс. тонн пеллетов и древесного угля.
В рамках реализации третьего этапа инвестиционного проекта инициатор уже к следующему году планирует открыть новые линии по производству одноразовой биоразлагаемой посуды, шпона лущеного, топливных брикетов «пини-кей». Общая стоимость нового этапа проекта составляет порядка 100 млн рублей. Российский фонд развития промышленности выступит финансовым партнером проекта и окажет финансовую поддержку в виде 47 млн рублей.
Инициатором проекта выступило ООО «Восточная торговая компания», которое объединило под своим началом 17 компаний, обеспечивающих заготовку, вывозку, переработку и продажу лесоматериалов, а также выполняющие полный перечень вспомогательных услуг, минимизируя издержки производства.
По словам председателя правления ООО «ВТК» Василия Ганченко: «Совместное финансирование проекта дает возможность предприятию увеличить ассортимент выпускаемой продукции, предложить российским и зарубежным партнерам высококачественную продукцию деревообработки собственного производства, отвечающую международным стандартам качества. В этом году при содействии Краевого агентства инвестиций и развития Хабаровского края мы установили деловые контакты с представителями крупных компаний стран АТР».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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