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07 Апреля 2020, 09:00 | Регион сегодня |

"Сименс Финанс" работает удаленно

Лизинговая компания поделилась опытом ведения бизнеса из дома

Даже в самые непростые времена предпринимательская деятельность не останавливается. В лизинговой компании «Сименс Финанс» это отлично понимают, и сегодня, как и всегда, готовы оказать финансовую поддержку и помочь бизнесу клиента. Московский и Санкт-Петербургский офисы уже не первую неделю работают дистанционно, а остальные 22 представительства присоединились к ним только на этой неделе.

Комфортно перейти на дистанционный режим работы «Сименс Финанс» смог благодаря тому, что все бизнес-процессы в компании в значительной степени дигитализированы. Вот уже много лет на сайте компании успешно функционирует форма онлайн заявки, а с прошлого года текущие клиенты имеют возможность подавать и отслеживать статус заявок в онлайн-офисе. Кроме того, все сотрудники отделов продаж и кредитные специалисты имеют дома оборудованные рабочие места с доступом к почте и внутренним ресурсам компании. Остальные службы компании также функционируют дистанционно в штатном режиме.

«Сименс Финанс» на рынке уже 20 лет, и это не первый кризис, который нам довелось пережить – наша опытная команда преодолела кризис 2009-го, а также 2014 – 2015 годов. Большую роль играет поддержка концерна «Сименс», частью которого мы являемся. Благодаря нашим коллегам из Европы мы немного раньше узнали о том, что действительно происходит в мире, и успели подготовиться к переходу на полностью дистанционную работу. Сейчас усилия команды в том числе направлены на то, чтобы помочь нашим текущим клиентам адаптироваться и пройти этот период турбулентности максимально успешно. Мы мониторим заводы в Европе, тщательно следим за отраслевой динамикой и, благодаря нашим 24 представительствам по всей России, находимся в постоянном диалоге с клиентами», - рассказала Валентина Полякова, заместитель генерального директора по продажам и развитию ООО ЛК «Сименс Финанс».

Руководство лизинговой компании уточнило, что спрос на финансирование со стороны бизнеса остается стабильным: за март в компанию поступило порядка 200 онлайн заявок на финансирование, а план инвестирования на апрель превышает бюджетные ожидания на 20%. Также регулярно поступают запросы на согласование индивидуальных условий финансирования, которые оперативно рассматриваются Правлением компании.

Сотрудники компании, перешедшие на дистанционный режим работы, делятся друг с другом лайфхаками по организации работы дома и стараются находить в этом светлые стороны:

«В каком-то смысле работа из дома – это даже удобно: проснулся, умылся, и уже в «офисе». Встречи с клиентами у нас теперь по «Скайпу», а общение с коллегами и решение вопросов по проектам в групповых чатах. Внутренние ресурсы компании работают чуть медленнее чем в офисе, но это почти не влияет на продуктивность. С клиентами максимально на связи: и в 7, и в 8 часов вечера можем провести расчеты и проверить заявку. Раньше мы вечер проводили в пробках по пути домой, а теперь есть возможность потратить время с пользой, и помочь клиенту. В целом дистанционная работа в компании организована отлично – как и прежде работаю в комфортных условиях на любимой работе», - рассказал Дмитрий Исаенков, заместитель начальника отдела продаж московского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс».


 

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Хабаровске:

Тургенева, 46, офис 400а.

Тел.: (4212) 47-01-47

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

[email protected]

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

 

Досье "Дальневосточного капитала": ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 37 800. При этом к 01.01.2020 портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 70,2 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2019 (по методике Leaseurope) – 45,7 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Сименс Финанс  коронавирус  бизнес  лизинг 


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