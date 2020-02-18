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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Апреля, 19:14 |
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Трое больных К-вирусом жителей Хабаровска находятся в тяжелом положении
По данным краевого минздрава, по состоянию на 7 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением - 20 пациентов, в том числе один ребенок.
Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 - три человека в тяжелом состоянии, проводится ИВЛ. В стационарах края находятся около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 60 детей.
В инфекционном госпитале Хабаровска лечатся 47 пациентов с внебольничными пневмониями. За минувшие сутки госпитализировано семь новых пациентов, выписано четыре.
За сутки поступило три пациента с ОРВИ, выбыло также три (два человека выписано, один переведен в инфекционный госпиталь). В изоляторах крае содержатся два человека из числа близких контактов, в Хабаровске таких нет. Под медицинским наблюдением в крае находится около четырех тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе в обсерваторе 19 человек.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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