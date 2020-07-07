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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Июля, 23:20 |
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Хабаровский край берет в долг еще 10 млрд рублей
Планируется привлечь сразу десять линий по 1 миллиарду рублей каждая. Заявки принимаются с 26 июня по 6 июля, итоги будут подведены 8 июля. Кредиты должны быть выданы в течение 160 дней, а погашены в течение двух лет. Средства предусмотрены для финансирования дефицита краевого бюджета.
Начальная цена обслуживания каждой кредитной линии определена в размере 110 миллионов рублей. Таким образом, краю придется заплатить за обслуживание долга минимум 1,1 млрд рублей.
Это уже не первые кредиты, которые регион берет в текущем году. По информации краевого Минфина, по состоянию на 1 июня 2020 года край привлек 2 миллиарда заемных средств у банков и 4 миллиарда рублей бюджетных кредитов, нарастив госдолг за первые пять месяцев года на 6 миллиардов рублей. Если на 1 января 2020 года госдолг составлял 51,9 млрд рублей, то на 1 июня уже 57,9 млрд рублей.
Финансовое положение края настолько отчаянное, что региональная Закдума недавно обратилась в правительство РФ с просьбой реструктурировать бюджетные кредиты, которые в общем портфеле составляют 40,4 млрд рублей. Чем закончилась эта «авантюра» народных избранников края, неизвестно. Но спустя некоторое время последовало объявление о коммерческом кредитовании на 10 млрд рублей.
Напомним, когда Сергея Фургала избрали губернатором, государственный долг региона составлял 49,636 млрд. рублей (данные на 1 октября 2018 года). За полтора года госдолг Хабаровского края увеличился более чем на 8 млрд рублей.
Эксперты заявляют о том, что от стратегии «новой экономической политики», провозглашенной предыдущим правительством, новая команда отказалась полностью, а новых инструментов зарабатывания денег не предложило.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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