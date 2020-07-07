|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Июля, 23:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Федеральные чиновники вынуждают престарелых аборигенов ездить на рыбалку
Возмущение у коренных народов Амура вызывает тот факт, что на квоты, как представители КМНС, сейчас может претендовать любой гражданин, вне зависимости от своей национальности, достаточно заявить "я - нанаец".
А чтобы, к примеру, поймать рыбу для престарелых родителей (или для бабушки с дедушкой), необходимо выполнить обязательно условие, заложенное в распоряжение Росрыболовства: эти люди должны находиться в лодке во время рыбалки.
"Это самое настоящее издевательство над пожилыми людьми. Испокон веку рыбалка была уделом мужчин, а женщины ждали их на берегу, готовясь разделить улов, не забыв старших и немощных сородичей", - рассказала уполномоченный по делам КМНС в Николаевском районе (Хабаровский край) Лина Кольюн.
Напомним, совсем недавно представители хабаровских КМНС смогли убедить федеральных чиновников отменить приказ министерства сельского хозяйства РФ о сокращении длины сплавных сетей на Амуре. Для этого им пришлось собрать 12 тысяч подписей.
Перед началом летней путины, в недрах федерального ведомства появился приказ, который сокращал длину сплавных сетей со ста метров до пятидесяти. Учитывая, что течение реки сворачивает сеть, полезной длины орудия лова явно не хватает для успешного промысла - рыба попросту обходит ловушки.
"Это было равнозначно для нас запрету на рыбную ловлю", - заявила Лина Кольюн. – Сейчас нужно в оперативном порядке решить другие вопросы, ведь речь идет о выживаемости малых народов на берегах Амура».
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Федеральные чиновники вынуждают престарелых аборигенов ездить на рыбалку
- Хабаровский край берет в долг еще 10 млрд рублей
- В Хабаровском крае планируют наладить производство биоразлагаемой посуды
- Хабаровский край оказался в аутсайдерах голосования по поправкам в Конституцию РФ
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- Мэра Хабаровска вылечили от коронавирусной инфекции
- Лесная отрасль Хабаровского края ушла в штопор
- В Параде Победы в Хабаровске приняли участие 3400 военнослужащих
- Путешественник в одиночку пройдет морским маршрутом русских первооткрывателей Дальнего Востока
- Коренным народностям Приамурья вновь разрешили ловить лососей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.