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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Августа, 12:24 |
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Неизвестными препаратами китайцы обработали соевые поля в Хабаровском крае
Комиссионный осмотр полей специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели после обращения местных жителей в районе имени Лазо по поводу применения на соевых поля подозрительных химических веществ.
При осмотре земельного участка зафиксированы факты проведения обработок посевов сои работниками, один из которых гражданин КНР. На поле находились два трактора с цистернами для подвоза воды, многочисленная тара из-под химических препаратов: 6 пустых пластиковых канистр объемом 5 литров из-под гербицида Зелор, 16 пластиковых канистр объемом 20 литров из-под гербицида Гранбаз (9 пустых, 7 полных).
Кроме того обнаружено 4 упаковки неизвестного вещества, представляющего собой кристаллический порошок желтого цвета, в полимерных мешках без маркировки, в коробках из под строительного клея, объемом около 27л (3 пустых, 1 полная), весы бытовые производства КНР а также 2 пластиковых ведра с готовым к использованию раствором неизвестного препарата.
Препарат для обработки сельскохозяйственных культур готовится непосредственно на поле без специально оборудованной для этих целей площадки, на поверхности почвы видны россыпи неизвестного вещества желтого цвета.
Управлением материалы осмотра направлены в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В отношении юридического лица, арендатора земельного участка прокуратурой инициирована проверка соблюдения правил безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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