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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Мед и папоротник представят предприятия Хабаровского края на "Дальневосточной ярмарке"
Со 2 по 8 декабря на главной туристической улице российской столицы - Новом Арбате – торговые ряды развернут производители со всего ДФО. Ассортимент ярмарки обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, чайные сборы из таежных ягод и трав, сувениры и изделия народных промыслов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, от региона свое участие подтвердили четыре предприятия, которые предложат гостям мед, варенье, папоротник, а также рыбную продукцию.
- По словам организаторов, гостями «Дальневосточной ярмарки» станут нее менее 70 тысяч человек. Для краевых предприятий – это отличная возможность презентовать свои товары, найти новых партнеров и выйти на межрегиональный рынок, - отметили в министерстве.
Помимо торговых рядов, на Новом Арбате установят несколько уличных сцен, на которых будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы. В анимационных павильонах организуют мастер-классы, где посетители смогут познакомиться с традиционными промыслами и творчеством коренных народов макрорегиона. «Изюминкой» ярмарки станет интерактивная зона «Дальневосточная тайга». Для имитации дальневосточного природного ландшафта в центре Москвы «посадят» живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, а также установят натуральные камни.
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