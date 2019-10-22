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07 Ноября 2019, 11:30 | Регион сегодня |

Новая дума "кинула" хабаровских автомобилистов с транспортным налогом

Мечте автомобилистов Хабаровского края получить транспортный налог, сопоставимый хотя бы с соседями по региону не суждено сбыться

Депутаты законодательной думы Хабаровского края предыдущего созыва разработали законопроект о снижения ставок транспортного налога в регионе, а новая депутатская команда от ЛДПР успешно задробила его.

Ничтоже сумняшеся, народные избранники, видно,  под воздействием эйфории от победы на сентябрьских выборах, забыли о чаяниях простых автомобилистов, которым в ходе предвыборной кампании сулили чуть ли не манну небесную и оставили действующими самые большие на Дальнем Востоке, а по некоторым параметрам, и в России, ставки транспортного налога. А он в Хабаровске может достигать немалых цифр – и 40, и 60 тысяч рублей в год.

Дорого приходится платить, как за право владеть новыми, так и подержанными машинами. К примеру, налоговый «оброк» на автомобили, мощностью свыше 250 лошадиных сил в Хабаровском крае - максимально допустимый даже по федеральному налоговому законодательству - 150 рублей за лошадиную силу. Это уже не однажды служило причиной недовольства автолюбителей и их многократных обращений с просьбой снизить налог хотя бы до уровня соседнего Приморского края или Якутии, где жители нашего региона на берегах Амура частенько регистрируют свой транспорт, чтобы убежать от драконовского автофискала на «родной» земле.

Проект закона, предложенный молодежной палатой краевого парламента в прошлом году, предусматривал оставить прежними ставки налога для новых автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, и снизить их для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с выпуска которых прошло свыше трех лет. Причем, самое значительное снижение предполагалось предусмотреть для владельцев, чьи транспортные средства старше десяти лет.

Ставка транспортного налога, как известно, устанавливается на федеральном уровне. Однако и регионы имеют право голоса. Субъект РФ может эту варьировать ставку как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. В Хабаровском крае транспортный налог задран по максимуму. С автомобилистов краевой минфин собирает в год 1,3 млрд рублей.

«Коэффициент, действующий у нас очень высок, – как в Москве и Санкт-Петербурге. Люди платят очень много, и вынуждены регистрировать транспорт в соседних регионах, выписывают генеральную доверенность, ездят здесь, платят там», – прокомментировал инициативу тогдашний председатель молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края Евгений СОЛОНЕНКО.

Положение усугубляется спецификой дальневосточного автопарка. В регионе достаточно много японских автомобилей, завезенных в девяностые и нулевые годы, когда ограничение по мощности составляло 280 л. с., поэтому большинство завезенных машин было достаточно мощными. Когда возможность ввести автомобили из Японии подзакрыли, автомобилисты стали восстанавливать старые. Средний возраст автомобиля в регионе сейчас составляет 17,5 лет, а количество «лошадиных сил» достаточно прилично, от 100 до 280.

«Причем самое интересное, что стоимость автомобиля может быть 200 тысяч рублей, а налогов в год ты должен заплатить 40 тысяч», – добавляет Евгений Солоненко.

Соседи пошли навстречу своим автомобилистам. Приморье, к примеру, выбрало дифференцированный подход: те, у кого автомобиль старше трех лет – платят меньше. За одну лошадиную силу приморцы платят от 18 до 75 рублей, в ЕАО – от 52 до 65. В результате получилось, что нигде в ДФО автовладельцы не платят так много, как в Хабаровском крае.

К примеру, налог на популярный японский Mark II 1995 года выпуска, под капотом которой 280 л. с. в Приморском крае составит 12 600 рублей, в ЕАО – 30 576 рублей, а в Хабаровском крае – 42 000 рублей.

«Мы стали в ситуации разбираться, посмотрели статистику, в январе сделали мониторинг. Предложили свои варианты решения проблемы: в т. ч. сделать дифференциацию ставки по аналогии с Приморьем – чтобы люди платили меньше, и у них не было соблазна ставить машину в чужом регионе на учет. Выпадающий доход можно получить как раз за счет возвращение тех, кто регистрируется в соседних регионах», – рассказывает Евгений Солоненко.

Законопроект был принят на заседании профильного комитета краевого парламента и отправлен на согласование в правительство. Но резко отрицательная реакция главы региона последовала незамедлительно. Он фактически извратил предложенный ему документ, сообщив общественности, что законопроект, якобы, направлен на снижение налога только для богатых и краевой бюджет потеряет порядка 600 млн. рублей. После чего, поручил своему кабмину разработать поправки для снижения ставок для пенсионеров и «семей с двумя и более детьми». Тому, что произошло дальше,  можно только удивляться!

«Свои» депутаты в принятом законе льготу ввели. Правда, только для инвалидов, и то, не всех. Так, народные избранники освободили инвалидов I и II группы от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля мощностью до 150 лошадиных сил, правда «без учета принципа нуждаемости». Что это значит простым языком? Все банально – малоимущим владельцам транспорта, пусть даже являющимися опекунами людей с ограниченными возможностями, налог отныне придется заплатить. Выходит,  переложили «копейку» из кармана в карман?

В целом, почерк популисткой риторики тандема законодательной и исполнительной властей в Хабаровском крае сегодня уже перерос в некий управленческий тренд. На его фоне очевидно, что правительство региона не заинтересовано в ослаблении налогового бремени и увеличении доходов простых людей. Оно попросту не может предложить иных реальных мер по наполнению бюджета.

Автомобилисты по-прежнему остаются одними из «доноров» краевого бюджета, а фискальная нагрузку на них продолжает расти. Бьет по карману перманентное повышение цен на ГСМ.  Повсеместное внедрение комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения в регионе превратилась в еще один законный инструмент отъема денег у водителей. При этом дорожная сеть региона оставляет желать лучшего. Похоже, что хабаровские власти «рулят» не туда, сделав с одной из самых многочисленных групп населения по сути «дойных коров регионального бюджета».

Журнал "Дальневосточный капитал".

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