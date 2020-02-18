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Дни Плюсниных
Сто шестьдесят лет назад на хабаровский берег Амура ступила нога первого из Плюсниных - Андрея, основавшего династию успешных купцов, общественных деятелей и меценатов Приамурья. Они оставили заметный след в дореволюционной истории Амурского края, однако к настоящему времени память о них все больше вымывается из общественного сознания, а на картах региона ее уже и вовсе нет.
«Иваны, не помнящиеся родства»
Улицу Плюснинку в советское время два раза переименовывали, и теперь она известна как Уссурийский бульвар. А ведь раньше была одной из самых оживленных в городе. Из названия Заимка Плюснина в пригороде Хабаровска по воле нынешних владельцев этого места исчезла вторая часть. Со зданий, построенных представителями фамилии, в советское время посбивали памятные доски…
О том, что жили в Хабаровске такие замечательные люди, еще можно узнать из небольшой экспозиции в краеведческом музее и рассказов краеведов, которые с гордостью покажут вам несколько исторических зданий, построенных представителями этой династии. Да еще в региональной организации промышленников и предпринимателей есть премия имени Плюснина за вклад в развитие местного бизнеса.
Главным документом, по которому многие исследователи жизни и деятельности этой семьи пишут свои очерки, является небольшая автобиографическая брошюра, изданная семьей Плюсниных в 1913 году. Называется она «Очерк деятельности торговой фирмы Плюсниных» и содержит самые достоверные факты. От нее и оттолкнемся в нашем очерке о семье, члены которой прославили ее активным участием в деловой и общественной жизни восточной России во второй половине 19 - начале 20 веков.
Первопроходец
В августе 1860 года с речного баркаса на причал военного поста Хабаровка сошел молодой купец Андрей Плюснин. Он был доволен собой: дело, с которого началась его коммерция, оказалось на редкость успешным, и нужно было где-то бросать якорь. Сметливый предприниматель увидел в Хабаровке большое будущее и не прогадал. Скоро здесь появился город, который за несколько десятилетий вырос до центра всего Дальневосточного края.
Путевку в жизнь внуку казака-землепроходца Нестора Плюснина из Забайкалья дал ссыльный декабрист И. Ф. Шимков, член Общества объединенных славян. Он был осужден по 4 разряду и, после каторги, в 1833 году водворен в село Батурино, где проживали Плюснины. Отец Федор Несторович отдал сына в «мальчики на побегушках» в дом бывшего бунтаря, и это оказалось ключевым событием для дальнейшей жизни Андрея Федоровича. Шимков за два года обучил хваткого парнишку чтению, счету и воспитал в нем личность.
Из дома Шимкова молодой Плюснин в 1857 году попал в приказчики к купцу И.П. Фролову, который вел дела в селе Мариинском на Амуре. Платил своему смышленому помощнику купец хорошо и высоко ценил его способности. Скопив капиталец, Андрей Плюснин выкупил у местных коммерсантов баржу с товаром, затонувшую на Амуре. Подняв ее со дна реки, он просушил товар и начал плавать по Амуру, продавая его жителям окрестностей. Причалив летом 1860 года в Хабаровке, он уже имел деньги для того, чтобы построить здесь дом и открыть торговое предприятие.
Из Забайкалья вслед за Андреем в Приамурье приехали его отец Федор Яковлевич, который стал купцом 2-й гильдии в Софийске, а также братья Василий и Николай. Плюснины основали торговые заведения в Хабаровке и Камне-Рыболове, вошли в долю в винокуренном заводе Мокеевского в Благовещенске, занимались животноводством, рыболовством, добычей пушнины, имели золотые прииски. Сначала он купил для торговли речной баркас, а потом пригнал из Америки колесный пароход «Русcкий», на котором наладил успешную торговлю с китайцами по Сунгари.
Капитал Плюснина рос, и он обращал его и на общественные дела. В основном на его средства в 1870 году в Хабаровке построили деревянную церковь в честь святого Иннокентия. На паях с двумя другими хабаровскими купцами - Чардымовым и Рафаиловым - они открыли начальную школу.
Назвали ее Алексеевской, по имени Великого князя Алексея Александровича. Плюснин принимал его в своем доме в 1873 году, когда тот приехал с визитом на Дальний Восток, и пообещал ему эту школу построить. Он пожаловал для школы участок земли с домом, а затем практически до самой своей смерти содержал ее.
Умер купец первой гильдии Андрей Федорович Плюснин в возрасте 53 лет в 1880 году. Часть заработанного капитала он оставил жене (детей у них не случилось), а основной, в размере 250 тысяч рублей (по тому времени большие деньги), завещал младшему брату для продолжения семейного дела.
Промышленник
Василий Плюснин, как и его старший брат, начинал трудовую жизнь приказчиком - служил у кяхтинского купца Игумнова, торговал пушниной. В дело брата вошел по его приглашению с 1863 года. Василий Федорович в делах также преуспел. Часть унаследованного капитала он вложил в лесопильный завод, который оказался прибыльным предприятием. Затем он открыл не менее успешную фабрику по производству папиросных гильз и поучаствовал капиталом в строительстве первой в Хабаровске угольной электростанции.
Общественная жизнь младшего Плюснина была также богата на события. Дважды его выдвигали на должность городского головы, от которой он отказывался в силу занятости. Однако в течение 26 лет он был церковным старостой, четыре раза избирался гласным городской думы, 17 лет заседал в городском комитете по благоустройству. Свой дом в селе Софийск Василий Федорович безвозмездно передал под школу, а в Хабаровске пожертвовал 25 тысяч рублей на учреждение общественного городского банка, названного его именем.
Заслуги Василия Плюснина были по достинству оценены властью и жителями города. Его наградили орденами Станислава и Анны трех степеней, четырьмя золотыми медалями и медалью в память коронования Николая II. В 1902 году он стал почетным гражданином Хабаровска. Похоронили его в 1909 году. После себя Василий Федорович оставил двухмиллионный капитал, который завещал своим сыновьям.
Наследники
Наследство отошло двум сыновьям - Александру и Петру, младший Василий от него отказался, а четвертый сын Иван умер 16-летнем возрасте. В 1909 году фирму «В. Ф. Плюснин и Ко.» возглавил старший из сыновей, Александр. Еще при жизни отца он управлял лесопильным заводом и фабрикой папиросных гильз. В городе его уважали. Александр Васильевич избирался в гласные городской думы, был торговым депутатом, а в 1914 году стал городским головой Хабаровска, на этой должности он оставался до революции. Перемен он не принял и в 1920 году уехал во Владивосток, где открыл табачную фабрику, а в 1921 году умер от инфаркта.
Петр Васильевич Плюснин в 1909 году был избран директором городского общественного банка имени В. Ф. Плюснина. Он проявил себя крупным финансистом и в условиях жесткой конкуренции с иностранным капиталом, наводнившим Дальний Восток в начале 20 века, сумел укрепить позиции отцовского банка. В 1920 году вместе с братом он переехал во Владивосток, где они вместе занимались табачным бизнесом, а затем, похоронив брата, вернулся в Хабаровск.
Новая власть его поначалу приветила. Петр Васильевич возглавил торгово-промышленную палату, стал членом выставочного комитета и комитета по улучшению быта Красной Армии при губревкоме. А затем Советы припомнили банкиру прошлое. Его уволили со всех должностей и лишили гражданских прав. По воспоминаниям Ксении Фоминичны Березовской - правнучки В. Ф. Плюснина, Петр Васильевич Плюснин и его младший сын Евгений были арестованы и расстреляны в Новосибирске.
К младшему Василию судьба отнеслась более благосклонно. Он не участвовал в делах семьи, а активно занимался общественной жизнью, был ярым толстовцем. Во время учебы в Высшем техническом училище в Москве, которое не закончил, познакомился с Львом Николаевичем Толстым и посвятил свою жизнь выполнению наставлений духовного учителя. При жизни часто ездил к нему, а после смерти писателя принял участие в составлении собрания сочинений Льва Толстого. В 1942 году Василий Плюснин-младший умер, к счастью, своей смертью.
Кроме сыновей, у Василия Федоровича Плюснина было три дочери - Александра, Ольга и Агриппина. Они вышли замуж, родили детей. После Октябрьской революции большая семья Плюсниных разделилась и разъехалась по всему миру. Сегодня ее наследники живут в разных частях России и за рубежом, а в Хабаровске уже никого не осталось.
Наследие
В современном Хабаровске о Плюсниных напоминают несколько красивых исторических зданий. В их числе - краевая научная библиотека на улице Муравьева-Амурского. Трехэтажное здание было построено в 1902 году недалеко от Успенского собора. В нем находились общественный городской банк Василия Плюснина, модно-галантерейный и вино-водочный магазины, аптека и другие предприятия. Доходный дом стал украшением города, каким остается и нынче.
Еще один плюснинский особняк постройки 1898 года находится на ул. Ленина, 15 (раньше Барановской). В нем жила большая семья Александра Плюснина - жена Александра и шестеро детей. Это изящное историческое здание, притягивающее самые ревностные взгляды своей красотой. Сейчас в нем располагаются учреждения краевого правительства.
- Однако неискушенный человек не знает, кому город обязан такими замечательными зданиями, - говорит историк-краевед Анатолий ЖУКОВ. - Памятные таблички, рассказывающие о том, что их построили представители самой известной в Хабаровске купеческой династии, были сбиты еще в советское время и до сих пор не восстановлены.
Местный архитектор-энтузиаст Валерий Хидиров, который за свой счет восстанавливает шедевры русского зодчества в городе, хотел взяться за особняк на улице Ленина, с тем, чтобы в отреставрированном доме разместился музей Плюсниных, но ему не дали воплотить красивую идею в жизнь.
Еще одно историческое место, связанное с семьей Плюсниных, находится в пригороде Хабаровска. В народе его называют «Заимка Плюснина». Однако новые хозяева, завладевшие в конце прошлого века этой территорией, удалили из названия фамилию замечательного человека Василия Федоровича Плюснина.
По мнению почетного председателя Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Евгения ШУЛЕПОВА, сейчас мы пожинаем плоды того, что в течение почти целого столетия из русских людей выбивалось почтительное отношение к людям, которые жили до советской эпохи и своими усилиями обеспечили наше будущее, потому что они, видите ли, были «классовыми врагами».
- Этот стереотип, к сожалению, не изжит и до сегодняшнего дня, - сетует собеседник, двадцать лет возглавлявший ДВОПП. - Городские улицы изобилуют названиями революционных деятелей разного калибра, а когда мы предложили в 2010 году переименовать проспект 60-летия Октября в проспект Плюсниных, на нас посмотрели с большим удивлением. В память о Плюсниных ДВОПП учредило бизнес-премию их имени, но этого крайне мало. Мы должны помнить свою историю и вершивших ее замечательных людей более предметно. В Хабаровске должны быть и музей Плюсниных, и заимка Плюсниных, и улица Плюсниных, потому что трудом этих людей и таких, как они, наш город превратился в то, что он есть сейчас. И забывать об этом мы не имеем права.
Фото автора.
Олег КУЛЬГИН.
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