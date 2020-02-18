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Среда| 08 Апреля, 20:27 |
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В Хабаровском крае от COVID-19 скончалась женщина
По информации регионального минздрава, в Хабаровском крае скончалась 77 летняя пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19. Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (Испания).
Губернатор Сергей Фургал выразил соболезнование родным и близким умершей и призвал жителей края тщательно соблюдать установленный властями режим самоизоляции.⠀
По информации краевого минздрава, женщина страдала множественными хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология). Она находилась в краевом инфекционном госпитале с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения. Пациентка получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром, однако спасти ее не удалось.
За прошедшие сутки ситуация с заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае значительно обострилась. Накануне в регионе было выявлено сразу пять новых случаев COVID-19. Все пациенты проживают в городе Хабаровске. Среди заболевших три пациента старше 65 лет.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все они находились в изоляции на дому или были ранее госпитализированы в инфекционный госпиталь по клиническим показаниям. У двух пациентов заболевание протекает в легкой форме. Два пациента в состоянии средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии без отрицательной динамики находится на ИВЛ.
Сегодня пресс-служба губернатора и правительства края сообщила о том, что с тяжелой формой пневмонии в местной больнице села Богородское Ульчского района находятся четыре человека, несколько граждан числятся в группе контактных. Вечером за ними вылетит отдельный самолет.
- В текущей ситуации в каждом районе нужно строго следовать инструкциям Роспотребнадзора и прокуратуры, принимать обдуманные и взвешенные решения. В Ульчском районе до вечера составьте полный список людей, вступавших в контакт с больными. Кроме того, работники администрации, полиции и других служб, чьи сотрудники контактируют с населением, пусть срочно сдадут анализы на коронавирус и передадут их на этом же самолете., - дал поручение Сергей ФУРГАЛ на заседании оперативного штаба. .
Как отметили на совещании, еще одной точкой напряжения в связи с коронавирусом является Советско-Гаванский район. Из-за халатности местной жительницы, у которой обнаружили инфекцию, болезнью там заразились несколько человек. Женщина проигнорировала требования врачей и самостоятельно покинула инфекционный госпиталь, заразив своих знакомых. Теперь вместе с ней в больнице лежит еще один пациент. Остальные поставлены под наблюдение и помещены на карантин. По этому случаю правоохранители проведут проверку и, возможно, возбудят уголовное дело.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на утро 8 апреля диагноз COVID-19 подтвержден у 16 человек. Трое пациентов выписаны из больницы, на лечении находятся 13 человек, из которых двое в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Олег КУЛЬГИН.
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