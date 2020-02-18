|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Апреля, 04:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Завод "Амурсталь" освоил плавку новым видом сырья
По результатам технологического заключения принято решение о дальнейшем использовании ГБЖ и одного из видов скрапа в электросталеплавильном производстве в качестве частичной замены лома черных металлов. Такая практика имеется на ведущих российских предприятиях.
«Применение железосодержащего сырья позволит частично – около 15% - компенсировать дефицит металлолома, который отражается на работе практически всех предприятий металлургической отрасли. При этом его использование при выплавке стали не приводит к возникновению каких-либо технологических проблем, производительность печи не меняется», - рассказала корреспонденту «Дальневосточного капитала» пресс-секретарь «Амурстали» Ольга ШАБАЛИНА.
Производственный процесс на заводе постепенно восстанавливается после двухнедельного простоя в феврале. Этому способствовали новые контракты на закупку сырья и материалов и на реализацию готовой продукции (стального проката и стальной заготовки), заключенные после смены генерального директора предприятия. В марте произведено 34,7 тыс. тонн сортовой заготовки, что вдвое превышает февральский показатель.
С учетом продолжения поставок металлолома и железосодержащего сырья в апреле планируется выпустить не менее 60 тыс. тонн готовой продукции. С целью обеспечения бесперебойного функционирования производства, включенного в перечень системообразующих для Хабаровского края, руководство завода направило в Минпромторг РФ письмо с просьбой рассмотреть вопрос о недопущении прекращения деятельности компаний – поставщиков сырья и материалов в период действия режима самоизоляции.
Досье «Дальневосточного капитала»: Численность работников предприятия – 3,1 тыс. чел. На период действия Указа Президента «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приказом генерального директора завода «Амурсталь» с 30 марта по 30 апреля объявлены нерабочими днями с сохранением средней заработной платы для персонала, не задействованного по сменному графику труда. Кроме того, введен запрет нахождения на рабочем месте для лиц из «группы риска» старше 65 лет (таких работников на предприятии 189). Принятые меры позволили, не останавливая производственный цикл, снизить число находящихся на территории предприятия работников на 40%.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- Амурский судостроительный завод возобновил работу
- Завод "Амурсталь" освоил плавку новым видом сырья
- В Хабаровском крае от COVID-19 скончалась женщина
- Дни Плюсниных
- Трое больных К-вирусом жителей Хабаровска находятся в тяжелом положении
- "Сименс Финанс" работает удаленно
- В Хабаровском крае ввели дополнительные меры по изоляции граждан
- В городе Бикине конкуренты объявили таксистам "Максима" настоящую войну
- В 2020 году дорожникам Хабаровского края предстоит освоить 3 млрд рублей
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.