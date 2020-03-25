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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Мая, 20:32 |
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В Хабаровском крае приняли меры для недопущения вспышки коронавируса среди вахтовиков
Власти региона оперативно извлекли уроки из ситуации со вспышкой короновируса среди десятитысячного коллектива вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии.
Сергей Фургал провел совещание, на котором заявил, что если произойдет вспышка эпидемии на севере, то она будет с жертвами. «И это будет прямая вина тех, кто это допустит», — предупредил губернатор.
После этого властям Хабаровского края и ДФО удалось договориться с руководителями компаний, привлекающих на работу в регион вахтовиков, о прохождении рабочими обязательного карантина. Таких компаний насчитывается в крае десять.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном управлении Роспотребнадзора, обсерваторы созданы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Многовершинном Николаевского района.
Сейчас на карантине в них находятся около 300 горняков. После его прохождения они сдадут тесты на коронавирус. Здоровые отправляются работать, а больные, если таких выявят, - на лечение.
По данным на утро 8 мая, в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлен 781 случай заболевания COVID-19, выздоровели 260 человек, скончались семь.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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