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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Мая, 20:32 |
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Хабаровский край скатился в "хвост" рейтинга по созданию рабочих мест
В сводной таблице регионов с характеристиками рынка труда, которую опубликовало РИА Новости, Хабаровский край занял 61 место из 85
По данным агентства, Хабаровский край особенно сильно просел в последние три года. Если в целом за десятилетие (2010 - 2019 годы) было дополнительно создано к базовому уровню 9,5 тысяч рабочих мест, то за период с 2017 по 2020 годы их количество резко сократилось на 23,5 тысячи.
Детали такого падения раскрываются в отчете управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу. Хабаровскстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы в Хабаровском крае в 2019 году, которые показали общую неблагоприятную обстановку на рынке труда.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые + безработные) составила 702,5 тыс. человек или 53,3% от общей численности населения края. В численности рабочей силы 675,7 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 26,8 тыс. человек - как безработные. Кроме того, среди населения в возрасте 15 лет и старше 388,4 тыс. человек, или 35,6% составляли лица, не входящие в состав рабочей силы (т.е. не являющиеся ни занятыми, ни безработными). По сравнению с 2018 годом численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, увеличилась на 17,6 тыс. человек (4,7%).
Среди лиц в трудоспособном возрасте, не входящих в состав рабочей силы, 595 человек составляли лица, «не имеющие работы, ищущие работу, но не готовые приступить к ней». То есть, не отвечающие категории "готовность к работе", и по этой причине не отнесенные к безработным, и 7,3 тыс. человек - лица, отчаявшиеся найти работу и отказавшиеся от ее поисков. По сравнению с 2018 годом количество отчаявшихся найти работу увеличилось - на 3,6 тыс. человек, или в 2 раза.
В численности лиц, не входящих в состав рабочей силы, 36,7% составляли лица в трудоспособном возрасте, не занятые учебой и ведением домашнего хозяйства, которые при проведении опроса не выразили желания иметь работу. В целом по Хабаровскому краю это 40,6 тыс. человек, в их числе 56% мужчин. По сравнению с 2018г. количество лиц в трудоспособном возрасте, не занятых экономической деятельностью, учебой и ведением домашнего хозяйства и не желающих иметь работу увеличилось на 2,1 тыс. человек (5,5%).
Статистика беспристрастно свидетельствует о снижении общего числа организаций и предприятий. В 2019 году в Хабаровском крае было создано 2621 новая организация, в то время как ликвидировано 6098 организаций. Наибольшему «секвестру» подверглись торговля и автосервис: создано 778, ликвидировано 2454, строительство: соответственно 419 и 996, сельское и лесное хозяйство: 93 против 156, обрабатывающие производства: 130 против 323, логистика: 222 против 416.
Не меньший «урон» понесли с малые предприятия, включая микропредприятия. В 2018 году их количество составляло 25914 организаций, а в 2019 году – уже 24554, сокращение составило почти полторы тысячи маленьких компаний, и это только за один год!
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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