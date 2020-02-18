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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Апреля, 18:41 |
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Амурский судостроительный завод возобновил работу
Работники из «группы риска» продолжают находиться на самоизоляции
После недельного перерыва, вызванного мерами по профилактике коронавирусной инфекции, Амурский судостроительный завод (входит в ОСК) возобновил работу на заказах оборонного и гражданского назначения.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в дирекции предприятия,в соответствии с распоряжением главы государства № 239 от 2 апреля 2020 г., АСЗ включен в перечень организаций, которым не грозит приостановка деятельности в связи с мерами противодействия коронавирусной инфекции, как предприятие, осуществляющее работы в рамках гособоронзаказа.
На Амурском судостроительном заводе прошла полная санитарная обработка производственных площадей и офисных помещений. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края, приказом генерального директора предприятия определены меры по обеспечению непрерывного цикла работ по выполнению производственной программы, включающие установление особого режима работы для сотрудников.
Рабочий день для разных категорий работников начинается с получасовым интервалом и растянут по времени окончания. Проход на территорию завода через контрольные пункты пропуска осуществляется с применением тепловизоров, фиксирующих температуру тела человека, а при входе в помещение обязательным является ношение индивидуальных средств защиты и обработка рук дезинфицирующими средствами.
Руководителям всех заводских подразделений провели внеплановый инструктаж сотрудников по мерам и способам профилактики коронавирусной инфекции и недопущению ее распространения на территории предприятия.
Служба управления персоналом еще на минувшей неделе согласовала списки категорий работников, которым предписан режим самоизоляции и которых запрещено привлекать к труду. В «группу риска» вошли заводчане старше 65-ти, беременные женщины, а также лица, имеющие хронические заболевания. Ведется постоянный контроль за заводчанами, находящимися на карантине.
Определен также ряд мер, направленных на оказание помощи семьям заводчан, имеющих детей дошкольного возраста, и где оба родителя работают на Амурском судостроительном заводе.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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