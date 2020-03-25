|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Июня, 00:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край выходит из самоизоляции
По мнению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, для этого сложились необходимые предпосылки. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.
Фургал напомнил, что режим самоограничений действует в Хабаровском крае с апреля до 10 июня. Жителям региона запрещено выходить из дома за исключением случаев, когда требовалась экстренная медицинская помощь или возникала прямая угроза жизни или здоровью. А также в случаях, если человек следует на работу и обратно, направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами, выгуливает домашних животных.
В мае жителям разрешили гулять, но для людей старше 65 лет режим полной изоляции продолжает действовать до 11 июня. Также в мае стал постепенно открываться бизнес. В частности, начали работать парикмахерские, стоматология, часть непродовольственных магазинов.
После 11 июня в регионе начнут поэтапно открывать кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы, детские сады. Детские летние лагеря откроют в регионе с июля.
"Что касается детских лагерей, мы сейчас очень внимательно смотрим, настрой такой - желательно, чтобы в этом году дети отдохнули. Но с 11 июня не получится. Если Роспотребнадзор даст нам свое согласие, то с июля будем вводить местные лагеря, как и школьные площадки. Приложим все силы, чтобы дети могли отдохнуть", - сказал Фургал.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
- Хабаровский край выходит из самоизоляции
- В Хабаровском крае снизили налоги для малого и среднего предпринимательства
- Хабаровский край вошел в ТОП-10 российских регионов по динамике роста ИИС
- В Хабаровске осудили за взятку крупного полицейского чина
- Глава администрации Хабаровска на две недели ушел на режим самоизоляции
- Во Владивостоке достроят третий из "дальневосточной серии" корветов для ТОФ
- Хабаровский край присоединился к эксперименту по введению налогового спецрежима для самозанятых
- Прокуроры "доначислили" хабаровским медикам 40 миллионов рублей
- Сразу три офисных красавицы из ДФО отобраны в полуфинал международного конкурса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.