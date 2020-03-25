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В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
По данным на утро 9 июня, в Верхнебуреинской ЦРБ подтверждено семь случаев заболевания COVID-19. Одиннадцать человек с диагнозом пневмония вывезли вертолетом в Хабаровск, по ним результатов тестов пока нет. Тесты на коронавирус взяты у 65 контактных лиц. Главврач больницы находится на самоизоляции, пневмонией заболел глава района Алексей Маслов.
Со 2 июня на карантин было закрыто терапевтическое отделение Верхнебуреинской ЦРБ. Позже режим распространили на все лечебное учреждение. В Чегдомыне отменены все плановые приемы, проведение медкомиссии, выписка льготных рецептов осуществляется дистанционно. Фургал на заседании оперативного штаба, которое прошло 8 июня, распорядился создать комиссию и отправить специалистов в Чегдомын для эпидрасследования.
"Нужно срочно локализовать и погасить в самом зародыше. (...) Если что-то надо - задайте им вопрос - медикаменты, СИЗы, физрастворы. Но в любом случае надо выехать, проверить, посмотреть", - дал поручение краевым Минздраву и Роспотребнадзору губернатор.
Сложившаяся ситуация для Чегдомына и всего Верхнебуреинского района, находящегося вдали от медицинских центров края, является почти катастрофичной. Когда будут выработаны рекомендации и что делать людям, подверженным сезонным и хроническим заболеваниям, не понятно. Лечить их сейчас негде.
До краевых и федеральных медцентров, расположенных в Хабаровске, не добраться, а власти края пока не предложили план по медобслуживанию северной территории, увлекшись чрезвычайными мерами. Самое время отправить по бамовской ветке «поезд здоровья», который так любит ездить туда в «мирное» время, но сейчас о нем почему то все забыли. Как сообщает minzdrav_27, за прошедшие сутки в крае зафиксировано 59 новых случаев заболевания, нарастающим итогом зарегистрировано 2596 случаев заболевания (рост +2,3% к 7 июня 2020 года), из них 17 закончились смертью пациентов. Это одни из самых высоких цифр в ДФО, характеризующих динамику распространения COVID-19.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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