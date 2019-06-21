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Среда| 10 Июля, 08:38 |
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Перспективы развития Большого Уссурийского острова вновь под большим вопросом
Глава дальневосточного офиса Алексей Ерохин на днях презентовал версию британских разработчиков на совещании при губернаторе Хабаровского края.В Он рассказал, что на данный момент осуществляется работа над проектом выборочного освоения острова с упором на частные инвестиции.
«Первая фаза нашей работы предполагает создание совместной российско-китайский трансграничной зоны, где будет расположен финансовый центр, центр международного сотрудничества, - сказал Ерохин. На острове, в частности, планируется насыпная территория в 50 гектаров, на которой построят торгово-выставочный комплекс и зону беспошлинной торговли.
По его словам, вторая фаза предусматривает развитие комплекса вспомогательных объектов в зонах рекреации. Полностью проект концепции развития российско-китайского острова Большой Уссурийский будет представлен в Минвостокразвития к 1 августа 2019 года и затем обсужден с китайской стороной на заседании межправительственной комиссии по российско-китайскому сотрудничеству.
Это уже восьмой по счету вариант «многострадальной» концепции освоения острова. Напомним, Большой Уссурийский остров площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории - 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров в собственности Китая с 2008 года. После перехода острова в совместное ведение с завидной частотой появлялись различные проекты освоения острова от суперделовых до самых экзотичных. Все они разрабатывались российскими проектантами.
Вместе с тем, учитывая огромный государственный долг Хабаровского края и снижение интереса со стороны инвесторов к региону, не исключено, что проект развития Большого Уссурийского острова так и останется на бумаге. В то же время китайская сторона уже активно осваивает эту территорию.
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