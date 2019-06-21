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09 Июля 2019, 18:07 | Регион сегодня

Семье из Хабаровского края возмещен ущерб, нанесенный тигром

В начале июля семья из поселка Мухен Хабаровского края, потерявшая бычка в результате нападения полосатой кошки, получила компенсацию – идентичного по возрасту и племенным параметрам бычка Ландыша

Очередная конфликтная ситуация с амурским тигром благополучно разрешена, благодаря программе возмещения ущерба от действий хищника, реализуемой Центром «Амурский тигр» совместно со страховой компанией СОГАЗ.

Напомним, что в середине мая 2019 года около поселка Мухен района имени Лазо Хабаровского края крупный хищник напал на молодого бычка, которого хозяева отправили на выпас в лес. Выезжавшие на место специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края установили, что нападение совершил амурский тигр, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Центре "Амурский тигр".

«По следам и другим признакам было установлено, что бычка, который находился на свободном выпасе примерно в километре от посёлка, поймали тигрица с тигрёнком. Съесть его они не успели – вероятно, спугнули хозяева, которые отправились искать своё животное. Радует то, что граждане сразу же сообщили о случившемся в охотнадзор, что позволило подготовить все документы для компенсации ущерба», - говорит Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края.

Несмотря на то, что животное находилось на свободном выпасе, без присмотра и за пределами населенного пункта, Центр «Амурский тигр» принял решение возместить пострадавшим гражданам ущерб, нанесённый хищником.

"Разумеется, выпас животных в лесу без присмотра сильно повышает шансы нападения на них тигра или медведя. Мы прекрасно понимаем, что пока не у всех администраций населенных пунктов получается организовать для граждан места для пастбищ, а сами граждане не имеют возможности пасти своих животных или нанимать пастуха. Поэтому, хоть тигр и не виноват, мы всё равно помогаем тем, кто понёс ущерб от его действий. Надеемся, что люди это учтут, и не будут применять в отношении тигра каких-либо незаконных и неправильных мер. Как показывает практика, пропажа коня или коровы в лесу зачастую никак не связаны с тигром. Эти животные могут стать жертвой медведя или нечистых на руку граждан. Неоднократно отмечались случаи, когда люди, встречая в лесу корову или коня, убивали их на мясо, а хозяева, не дождавшись своих питомцев, думали, что они стали жертвой тигра. Зачастую скот убивают любители незаконной ночной охоты, которые используют мощный источник света, и, по неопытности или в силу алкогольного опьянения, путают глаза (именно они светятся в темноте, отражая свет) коровы или лошади с оленьими, и производят роковой выстрел. В связи с этим, мы не можем верить людям на слово, что их животное стало жертвой тигра. Поэтому выезд специалистов охотнадзора на место обязателен. К счастью, граждане и сами это понимают, и поступают правильно, что позволяет в дальнейшем получить компенсацию", - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

После предоставления гражданами и сотрудниками охотнадзора Хабаровского края всех необходимых документов специалисты Центра «Амурский тигр» подобрали и приобрели для владельцев погибшего бычка идентичное по возрасту и племенным характеристикам животное.

В среду, 3 июля бычок Ландыш был доставлен в посёлок Мухен района имени Лазо Хабаровского края и передан пострадавшим. Таким образом, конфликтная ситуация благополучно разрешена.

«Мы получили Ландыша и очень довольны – бычок очень хороший, в самый раз, чтобы пустить его на племя, а у нас как раз есть тёлочки, которых через какое-то время нужно будет «крыть». Конечно, пока Ландыш находится отдельно от стада, адаптируется, но скоро мы будем выпускать его к другим животным. Мы очень довольны как разрешилась эта ситуация, как работали специалисты. Обиды на тигрицу у нас нет, мы понимаем, что живём на её территории, и таких ситуаций не избежать. Главное, что разрешаются они быстро и правильно»,- говорит Татьяна Толстыко, пострадавшая жительница посёлка Мухен.

Отметим, что возмещение ущерба, причиненного гражданам амурским тигром, производится Центром «Амурский тигр» в рамках соглашения со Страховой группой «СОГАЗ». С декабря 2015 года ущерб, причиненный амурским тигром сельскохозяйственным и домашним животным, возмещается их владельцам. Вне зависимости от того, кто виноват в нападении – тигр или его жертва, владелец животного получает компенсацию. Возмещение происходит только в натуральной форме – непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере.

Проблема нападений редких кошек на домашний скот и животных является актуальной для территорий, находящихся в ареале тигра. В прежние годы такие случаи являлись серьезным раздражителем для фермеров и жителей сельской и таёжной местности, которые теряли свое имущество безвозвратно, и в связи с этим предпринимали попытки отомстить тигру. Нередко это заканчивалось гибелью хищника. Появление механизма возмещения ущерба позволило существенно снизить накал напряжения между населением и тигром.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Ландыш  СОГАЗ  амурский тигр 


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