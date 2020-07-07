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Четверг| 09 Июля, 16:21 |
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В правительстве Хабаровского края царит растерянность
Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко в своем аккаунте в Facebook выступила в его поддержку, но на этом дело и ограничилось.
Между тем, в СМИ муссируется информация о назначении зампреда краевого правительства Юрия Золочевского и.о. губернатора, но она не подтверждена. Фургальские телеграммщики сообщают, что задержанный губернатор никаких приказов о назначении и.о. дать не мог, а самого Золочевского "как бы нет" сейчас в Хабаровске.
Все ждут решения Президента РФ о назначении и.о. губернатора Хабаровского края. Председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов сообщил журналистам, что в случае назначения и.о. выборы губернатора состоятся не раньше сентября 2021 года.
Не теряет время только проплаченная команда пиарщиков Фургала. В соцмедиа и соцсетях виден четкий почерк организованной команды, которая пытается провоцировать социальное недовольство населения края происшедшим событием.
Ситуацию пытаются выдать за политические гонения, а не за жесткий криминал, который имеется на самом деле.
Напомним, Сергей Фургал задержан по подозрению в участии в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае.
«С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений», - говорится в официальном сообщении СК РФ.
В настоящее время, по информации источников в силовых структурах, Фургала самолетом этапируют из Хабаровска в Москву. Четырем его подельникам по преступному сообществу, которые находятся под арестом с ноября прошлого года, уже предъявлены обвинения.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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