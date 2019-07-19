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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 09 Августа, 10:23 |
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Уровень Амура у Хабаровска вырос почти до 5 метров
С каждым днем Амур стабильно прибавляет по 15-20 см. Так, на утро 8 августа уровень реки составил 496 см. На левом берегу подтопило 696 дач, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Отметка реки достигла уровня неблагоприятных явлений. Еще день назад на левобережье было подтоплено 338 дач, но всего за сутки цифра увеличилась вдвое. Основной паводок еще впереди, поэтому ситуация будет только усугубляться, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
По обновленным прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у краевой столицы теперь ожидают почти на неделю позднее, чем планировалось ранее - к 12-14 августа. Гидрологи заявляют, что уровень реки будет в пределах 5,5-6 метров. При таких значениях в зону возможного подтопления попадают уже 1400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. Если же уровень будет немного выше, то в зоне бедствия окажутся уже 3700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.
Кроме того, паводки сейчас проходят и в других районах края. Накануне опасные явления зафиксированы в Вяземском районе, где река Подхоренок подтопила поселок Шумный. В воде оказались 4 жилых дома и более 40 приусадебных участков. В населенный пункт была отправлена группировка спасателей, но уже сегодня ситуация там полностью нормализовалась.
Также вчера о затоплениях сообщили власти Охотского района. После сильных дождей из берегов вышла река Темная и Алексеевский ключ. Вода залила автодорогу между поселками Иня и Новая Иня, а также частично подтопила сами населенные пункты. Пока местные власти справляются своими силами.
Ситуация с паводками находится на контроле в правительстве края. По поручению губернатора в регионе сформирована межведомственная комиссия, которая принимает все оперативные решения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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