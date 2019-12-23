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Художники из России, Китая и Франции проявят свою "Ледовую фантазию" в Хабаровске
Художники из разных стран украсят ледяными скульптурами новогодний городок на площади Ленина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Художники из России, Китая, Франции и Белоруссии подали заявки на участие в международном конкурсе «Ледовая фантазия». Творческое состязание стартует 17 января на площади им. Ленина в Хабаровске. Как сообщили в главном управлении по внутренней политике, работать над композициями изо льда художники будут до 20 января.
- Всем командам предоставят ледяные блоки размером 2х2 метра и дадут три дня на работу. Определенной тематики у конкурсных работ нет – фантазия авторов ничем не ограничена. Экспертное жюри оценивает соответствие композиции представленному эскизу, а также технику, мастерство, эмоциональность, выразительность и общее впечатление от работы. Художники из разных стран приезжают в Хабаровск, чтобы продемонстрировать свое творчество, уже на протяжении 16 лет. С 2014 года конкурс проводится раз в два года, - напомнили в управлении.
По распоряжению губернатора, команда-победитель получит денежную премию размером 200 тысяч рублей. За второе место присудят 150 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей.
Отметим также, что закрепить навыки художественной обработки льда смогут и молодые художники. По традиции для них в рамках международного состязания организован молодежный конкурс ледовых скульптур.
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