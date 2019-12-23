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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Февраля, 15:24 |
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Хабаровский край побил исторический рекорд по добыче золота
Добыча, которая велась, как открытым, так и подземным способом, превысила прошлогодний показатель на 1,7%. И это несмотря на трудности, которые пришлось испытывать золотодобытчикам из-за продолжительного паводка, обрушившегося на Хабаровский край прошлым летом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- На россыпных месторождениях производители были вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению производственного процесса. Рабочие откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. Минприроды края установило дополнительный контроль за этой работой. Но все компании достойно прошли сложный период, сумев даже нарастить объемы, что говорит об их высоком профессионализме, - прокомментировали итоги в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.
Среди предприятий, внесших вклад в общий результат, в ведомстве выделили компании: ООО "Амур Золото", АО "Многовершинное", ООО "Руссдрагмет", ООО "Охотская горно-геологическая компания" и ООО "Светлое", которые вели разработку рудного золота. Эффективно сработали и предприятия, добывающие золото в россыпи. Отличились ООО "Золото Керби", ООО "Конкорд", АО Старателей "Дальневосточные Ресурсы" и Артель старателей "Восток". Кроме того, на рекордные показатели повлиял запуск в эксплуатацию нового месторождения "Полянка" компания "НГК Ресурс", реализующей в Николаевском районе проект по золотодобыче.
За 2019 год вся горнодобывающая промышленность Хабаровского края совокупно перечислила в региональный бюджет 6,8 млрд рублей налогов. Это на 13% больше показателя налоговых отчислений 2018 года, когда горняки перечислили в казну 6 млрд рублей. Все полученные средства пойдут на выполнение социальных обязательств региона перед жителями Хабаровского края.
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